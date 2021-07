Il Manchester United continua a puntellare la sua rosa per la stagione 2021/2022. Trovato l'accordo con il Real Madrid per l'approdo di Raphael Varane in Inghilterra: affare da 50 milioni di euro più bonus e contratto quinquennale per il francese. Dopo l'arrivo di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund per 85 milioni, continuano gli investimenti sul mercato della squadra di Solskjaer.

Un buon incasso per il Real che aveva acquistato il classe '93 nell'estate 2011 dal Lens per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. 18 titoli e 4 Champions League conquistate con i Blancos fanno di Varane uno dei difensori più importanti della storia del club madrileno.

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55

Donnarumma para, Jorginho segna: esplode la festa dei tifosi!

Calciomercato 2020-2021 Messi-Barça, c’è l’accordo: 5 anni con ingaggio dimezzato 14/07/2021 A 13:02