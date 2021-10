Verratti è tornato a casa dopo l'eliminazione in semifinale di Nations League, con l'abruzzese che PSG è stato però decisivo per la vittoria degli Europei e il club parigino spera sia decisivo per una possibile vittoria in Champions League. Intervistato dall'Equipe, Verratti - intanto - ha dichiarato però amore eterno al PSG, fino alla fine della sua carriera. Non provateci neanche a strapparlo dalla Ligue 1... è tornato a casa dopo l'eliminazione in semifinale di Nations League, con l'abruzzese che non ha fatto una grande prestazione . Il giocatore delè stato però decisivo per la vittoria degli Europei e il club parigino spera sia decisivo per una possibile vittoria in Champions League. Intervistato dall', Verratti - intanto - ha dichiarato però, fino alla fine della sua carriera. Non provateci neanche a strapparlo dalla Ligue 1...

Cosa farai da qui alla fine della tua carriera?

Mi resta un po' di tempo. Quello che so è che rimarrò sempre qui. Calcisticamente ho avuto la possibilità di giocare con e contro grandi campioni, in partite importanti, è quello che volevo fare. Mi sono innamorato di questo club ed è per questo che cerco sempre di dare il massimo, per ripagare la fiducia che mi è stata data. Ero un ragazzino che veniva da un piccolo Paese di provincia italiano e qui ho avuto tutto. [Verratti all'Equipe]

A Parigi sto vivendo i miei migliori anni

I miei figli sono nati qui. Quando hai poco più di 18 anni, quelli sono i tuoi anni migliori. E li ho vissuti qui. Era incredibile. Sono diventato un uomo e ho trovato l'amore. Quindi tutto ciò che ho vissuto qui mi lascerà ricordi incredibili

