Il trequartista turco, già matematicamente eliminato dagli Europei, si è sottoposto ieri mattina alle visite mediche di rito, dopodiché ha firmato un contratto triennale da 5 milioni a stagione più 1 di bonus. Superata così l’offerta del Milan, che in un colpo solo ha perso anche la seconda pedina. Già, perché prima dell'addio di Calhanoglu c’è stato anche quello di Donnarumma, Hakan Calhanoglu è un giocatore dell’Inter. Il colpo ha preso forma nella serata di domenica e si è materializzato lunedì, al termine di una trattativa lampo condotta dalla coppia Marotta-Ausilio., già matematicamente eliminato dagli Europei, si è sottoposto ieri mattina alle visite mediche di rito, dopodiché ha firmato un contratto triennale da 5 milioni a stagione più 1 di bonus. Superata così l’offerta del Milan, che in un colpo solo ha perso anche la seconda pedina. Già, perché che ha sposato la causa del PSG e se n'è andato a costo zero . Insomma, i rossoneri si sono ritrovati con due pezzi da 90 in meno e nessun euro in più, escludendo, ovviamente, il risparmio sugli ingaggi che però andrà investito da un’altra parte.

"Abbiamo offerto a Calhanoglu il massimo di quello che volevamo pagare - ha spiegato il presidente rossonero Scaroni. Ha fatto un eccellente campionato e si è sempre comportato in modo corretto, se ha trovato soluzioni migliori buon per lui: ognuno è libero di fare le scelte che crede, da parte nostra non c’è nessuna recriminazione". I tifosi, sul tema, si dividono tra chi approva la fermezza della società in tema di stipendi e chi, invece, ritiene che sia sbagliato aver perso due giocatori chiave senza incassare nemmeno un euro. In queste righe che seguono proveremo a tracciare i pro e i contro delle scelte rossonere, alla luce di un mercato in entrata non ancora decollato.

Calciomercato 2020-2021 Maignan si presenta: "Milan progetto ambizioso, Ibra è un amico" 28/05/2021 A 07:09

Gli errori

Sicuramente, quello che si può imputare a Paolo Maldini, Massara e alla società rossonera è il fatto d'aver lasciato partire due titolari a costo zero. Non solo il Milan ha perso due tasselli fondamentali nell'11 di Pioli, ma non è nemmeno riuscito ad estrarre valore. Calhanoglu, facendo una stima tra età e considerazione generale, poteva fruttare tra i 25 e i 35 milioni, mentre Gianluigi Donnarumma, con i prezzi che girano negli ultimi anni (nonostante il covid), poteva portare anche più di 60 milioni. In più, aver ceduto il numero 10 turco alla rivale cittadina - nonché concorrente diretta alla prossima corsa Champions - potrebbe rivelarsi una scelta controproducente. Ok, il club si è dimostrato coerente con la linea economica e con quella filosofica tracciata dalla proprietà, però si è dimostrato un po' debole nella trattativa corpo a corpo con il mostro a tre teste del 2000: il procuratore.

Come cambia l'Inter con l'acquisto di Calhanoglu

Cose fatte per bene

Ma se il doppio addio, da un lato, è stato particolarmente faticoso da accettare, dall'altro lato il Milan ha dovuto fare della necessità una virtù. In primis, il modo con cui la società ha gestito il caso-Donnarumma ha dimostrato, ancora una volta, la volontà di sopravvivere alla dittatura degli agenti. Il messaggio è stato molto chiaro: piuttosto che instaurare un rapporto di amicizia con i vari Raiola e Mendes, che danno tanto e tolgono altrettanto, la società ha preferito continuare a tracciare la propria strada senza cercare delle scorciatoie (l'acquisto di Maignan va proprio in quella dimensione). In secondo luogo, considerando il periodo complicato e la rinascita societaria in atto da un paio di stagioni, il club non ha voluto fare il passo più lungo della gamba continuando a progredire passettino dopo passettino. Probabilmente sarebbe stato più facile indebitarsi e rinnovare entrambi, ma la proprietà Elliott non vuole rischiare niente.

In sintesi

La posizione è stata tremendamente coerente con le parole espresse in più occasioni, e da questa crudeltà nel seguire il proprio piano-partita se ne sono andati due pezzi molto importanti nello scacchiere del club. Questa tattica nel lungo periodo dovrebbe produrre dividendi, ma nel breve-medio lasso di tempo andranno fatte delle piccole correzioni. Nel trattare con il rinnovo dei vari Kessié, Calabria e Romagnoli serviranno delle scelte ben precise. Ad esempio: se il Milan desidera consolidare il rapporto con Franck Kessié, lo deve rinnovare a costo di lasciare giù qualche euro di troppo nell'ingaggio. Perdere il terzo tassello - e quindi quasi tutta la spina dorsale - sarebbe troppo doloroso da accettare, anche con un bilancio perfetto.

Milan, per l'attacco c'è un'idea Schick

Calciomercato 2020-2021 Locatelli-day: la Juventus offre 30 milioni più Dragusin 3 ORE FA