Vincenzo Italiano è in arrivo alla Fiorentina, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio della squadra "Sky Sport". L'allenatore si trova già in Toscana e oggi è previsto un incontro con il presidente dello Spezia Platek per ottenere il via libera finale. Dopo la fugace apparizione di Gennaro Gattuso - insediatosi per poi lasciare immediatamente per forti dissidi tra la proprietà e l'entourage del tecnico calabrese - la Viola ha trovato il suo nuovo comandante e questa volte tutto dovrebbe filare liscio.