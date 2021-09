Il calciomercato si è chiuso ormai da una settimana, ma continuano le trattative, questa volta per il discorso “rinnovi di contratto”. In questa categoria c'è anche Dusan Vlahovic che, nonostante le offerte di Manchester City e Atlético Madrid, è voluto restare alla Fiorentina anche in questa stagione. Tutto merito dell'arrivo di Vincenzo Italiano che ha creato un buon clima attorno alla squadra già a partire dal ritiro pre campionato, come dimostrato anche dal rinnovo di Milenkovic, un altro che poteva andare via in questa ultima sessione.

Rinnovo fino al 2025: le cifre

Non sarà semplice, però, chiudere a breve il rinnovo perché resta da definire la clausola rescissoria. La Fiorentina vuole alzare la posta fino a 80 milioni, mentre l'entourage di Vlahovic spera in una cifra un po' più bassa, non volendo scoraggiare eventuali pretendenti per la prossima stagione. Intanto Vlahovic firmerebbe il rinnovo fino al 2025, con adeguamento economico. Il serbo guadagnerebbe, infatti, 4 milioni a stagione più bonus, sfiorando così la cifra dei 5 milioni. Sarebbe così il giocatore più 'ricco' di sempre nella storia della Fiorentina.

Futuro alla Juventus?

Non solo squadre estere però, anche in Italia Vlahovic fa gola. Juventus compresa. I bianconeri hanno già fatto dei sondaggi con l'agente dell'attaccante serbo per capire se, un giorno, vorrà indossare la maglia della Vecchia Signora. Ecco perché Rocco Commisso vuole alzare sempre più la clausola rescissoria, andando così a disturbare la Juventus evitando un nuovo caso Chiesa.

