Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Vlahovic-Juventus: contatto. Ma servono sempre 60 milioni

Secondo la "Gazzetta dello Sport", la Juve sta dialogando con l’entourage di Dusan Vlahovic e ha capito che ci vogliono almeno 6 milioni di euro netti all’anno per conquistare il suo sì.

La nostra opinione: La partita è appena cominciata: Vlahovic vuole lasciare Firenze, Commisso vuole monetizzare ma allo stesso tempo la Juventus non vuole spendere troppo. Non si scappa, il presidente della Fiorentina vuole almeno 60 milioni di euro per il suo attaccante, ma in casa bianconera non è tempo di spese folli: dopo i 60 milioni per Chiesa (dilazionati in più anni), Agnelli vorrebbe evitare di ripetere lo stesso iter per Vlahovic. Prima poi ci sarebbe da dimere il nodo-Morata: il suo rendimento non all’altezza delle attese potrebbe far propendere per il non riscatto dall’Atletico, guarda caso l’altra pretendente per Vlahovic. Rispedendo al mittente Morata, la Juventus potrebbe a quel punto “eliminare” un possibilie acquirente del serbo. Come dicevamo, siamo solo all’inizio...

Il Genoa pensa a Pirlo e Gattuso per la panchina

La "Gazzetta dello Sport" fa tre nomi altisonanti per la panchina del Genoa: servono 4 punti nelle prossime due partite altrimenti Davide Ballardini potrebbe saltare. Pirlo, Gattuso e Donadoni sembrano i prescelti.

La nostra opinione: Il Genoa visto in queste prime 10 giornate di campionato non ha convinto: come spesso accade, l’arrivo di tanti giocatori nuovi ha complicato il lavoro del tecnico che per il momento non ha saputo dare solidità alla sua squadra. Troppe “partenze lente” da parte del Grifone che spesso regala il primo tempo (solo un gol in stagione nei primi 45’) per poi accendersi nell’intervallo, quando ormai è troppo tardi. Ballardini traballa quindi si pensa già al futuro: difficile che possa tornare Maran (ancora sotto contratto), stuzzica il nome di Pirlo in primis, seguito a ruota da Gattuso e Donadoni. Nomi prestigiosi per una squadra prestigiosa che naviga in cattive acque.

Insigne: "Rinnovo? Ci pensano il presidente e il mio agente"

"Voi pensate sempre alla stessa cosa, io penso solo a giocare. Ad altre cose ci pensano il presidente e il mio procuratore": ha risposto così Lorenzo Insigne, dopo la doppietta su rigore al Bologna.

La nostra opinione: "Insigne è importante ma non esiste solo lui”: ripartiamo dalle parole di Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del Napoli, nel pre-partita di Napoli-Bologna. Un messaggio abbastanza chiaro a chi continua a stuzzicarlo sul rinnovo del capitano azzurro. Al momento quindi questa trattativa non sembra essere la priorità per il Napoli, intanto Insigne segna e trascina la squadra. Una situazione che va risolta presto, nell'una o nell'altra direzione.

