Serbia ha trovato il pass per la fase finale del Mondiale senza passare Dusan Vlahovic che ha collezionato 4 gol in 8 presenze. E ora? L'attaccante della Fiorentina si è mostrato anche all'estero e non mancano le società interessate. Tra tutte Juventus e il Tottenham di Antonio Conte. Ma, per adesso, Vlahovic non vuole svelare il suo futuro... Con la vittoria sul Portogallo , la suaha trovato il pass per la fase finale del Mondiale senza passare dai temibili playoff . Uno dei giocatori principi di questa qualificazione è sicuramente statoche ha collezionato 4 gol in 8 presenze. E ora? L'attaccante della Fiorentina si è mostrato anche all'estero e non mancano le società interessate. Tra tutte Juventus e il Tottenham di. Ma, per adesso, Vlahovic non vuole svelare il suo futuro...

Il mio futuro?

Voglio solo lavorare ancora di più e avere grande fame di vittorie e gol. Se farò questo, penso che alla fine tutto andrà a posto. Almeno non mi pentirò perché avrei potuto fare qualcosa di diverso

C'è la voglia di fare gol e, perché no, riportare la Fiorentina nella parte alta della classifica. Finora il serbo ha comunque fatto la sua parte se consideriamo gli 8 gol realizzati in campionato in 12 presenze.

