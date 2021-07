Calcio

Calciomercato - Werner è già stufo del Chelsea; Locatelli vuole solo la Juventus: "No" all'Arsenal

CALCIOMERCATO - Timo Werner: non è scattato la scintilla con la Premier League. L'attaccante tedesco vuole lasciare il Chelsea campione d'Europa per tornare in Bundesliga. Locatelli rifiuta l'Arsenal: vuole solo la Juventus. L'Everton ufficializza Demarai Gray. Milan: presentato il laterale mancino Fodé Ballo-Touré.

