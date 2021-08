Arriva da Sky un'indiscrezione che fa rumore. Secondo quanto viene riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter, l'Atalanta sarebbe a un passo dal definire il trasferimento di Zappacosta. Era praticamente tutto fatto con la Fiorentina, ma un blitz della società orobica avrebbe incredibilmente cambiato il futuro dell'esterno del Chelsea.

Decisiva la formula messa in atto dai bergamaschi che, con la decisione di acquistarlo a titolo definitivo, hanno superato la Fiorentina che lo avrebbe preso solo in prestito. Vengono spiegati anche i dettagli dell'operazione: la squadra di Commisso aveva raggiunto nei giorni scorsi un'intesa di massima con il Chelsea sulla base di un prestito: 1 milione subito e 10 per il diritto di riscatto. Nelle ultime ore, però, l'Atalanta ha superato la Fiorentina nella corsa a Zappacosta, offrendo al club inglese un acquisto a titolo definitivo e quattro anni di contratto al classe 1992.

