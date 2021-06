Zdenek Zeman torna ad allenare il Foggia. Il club pugliese ha anticipato il clamoroso ritorno del 74enno tecnico boemo con un tweet dal testo emblematico ("Ci vediamo a Foggia") e un hashtag che non lascia margini di dubbio ("Certi amori non finiscono mai"). L'ingaggio di Zeman non è ancora ufficiale, ma può considerarsi definito: per lui sarebbe pronto un contratto di un anno con opzione per la stagione 2022-23.

Zeman e il Foggia, capitolo quarto

Per Zeman si tratterà della quarta esperienza sulla panchina del club rossonero dopo quelle dal 1986 al 1987, dal 1989 al 1994 (con Zemanlandia e il Foggia dei miracoli) e dal 2010 al 2011. La sua ultima panchina è stata quella del Pescara in Serie B: nel campionato 2017-18 era stato esonerato a primavera dopo essere retrocesso dalla A la stagione precedente.

