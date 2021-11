storia infinita: secondo la Gazzetta dello Sport il prolungamento del contratto - fino a giugno 2023 - verrà firmato affrettata o lungimirante? Domanda da cento milioni di dollari che merita un’approfondita disamina… Ibrahimovic-Milan, il matrimonio sta assumendo i contorni di una: secondo lail prolungamento del contratto - fino a giugno 2023 - verrà firmato tra gennaio e febbraio del prossimo anno. La decisione di Maldini e Massara è? Domanda da cento milioni di dollari che merita un’approfondita disamina…

Perché sì

Zlatan Ibrahimovic si è fatto trovare pronto alla Comunque determinante, di pura e maniacale gestione delle proprie risorse… E questo come direbbero gli americani è un fact. Quello che sta facendo l’attaccante svedese a 40 anni suonati è Per le risposte date dal campo.si è fatto trovare pronto alla prima chiamata alle armi quest’anno e, dopo una prolungata pausa dettata dal suo personale cambio di strategia , nei successivi impegni con la maglia rossonera ha quasi sempre mostrato di poter ancora fare la differenza sul rettangolo di gioco. Anche se non più supportato dalla condizione fisica dei (bei) tempi andati, anche se non sempre continuo all’interno dei 90 minuti., di pura e maniacale gestione delle proprie risorse… E questo come direbbero gli americani è un. Quello che sta facendo l’attaccante svedese a 40 anni suonati è semplicemente incredibile e sul campo – tornando per un attimo laddove avevamo cominciato – si sta meritando un altro anno di contratto a fare a sportellate con la clessidra.

Perché no

Rinnovando il contratto di un giocatore prossimo allo spegnimento delle 40 candeline sulla torta il Milan in tempi non sospetti ha piazzato una grande scommessa sul suo conto: e l’ha vinta, alla luce delle prestazioni sul campo del navigato bomber svedese. Quindi perché sfidare ancora la sorte rischiando di elargire un “contrattone” a un giocatore che avrebbe maggiori probabilità di riscoprirsi “umano” cominciando ad accusare l’inesorabile trascorrere del tempo? C’è di più, rinnovando Ibra il Milan rallenterebbe ulteriormente la definitiva virata verso un attaccante del futuro che allo stato dell’arte non può essere né il 35enne Giroud né l’oggetto misterioso Pellegri. Il gap con le dirette rivali Napoli e Inter – ammesso e non concesso che un gap sussista davvero – va ricercato proprio nella casella “9”, unica incognita di una squadra da titolo.

