Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

PSG-Hakimi, è fatta

Stando alla Gazzetta dello Sport l’annuncio dell’acquisto di Hakimi da parte del PSG è imminiente. Il chelsea si sarebbe ritirato dalla trttativa e il club francese ha pronto un assegno da 65 milioni di euro per l’Inter. Mancherebbe ormai solo l’ufficialità.

La nostra opinione: ormai sembra davvero che siamo agli sgoccioli. Nel frattempo l’Inter cercherà con calma il sostituto, anche se a Simone Inzaghi verrà fornito un giocatore dal profilo più basso su cui impostare la fascia. Si parla infatti di un tetto massimo di 15 milioni, quindi bisogneà necessariamente puntare su un giovane da far crescere per rivalutarlo.

Il Milan al lavoro per il riscatto di Tonali

Per il Corriere dello Sport, la dirigenza del Milan sta lavorando al riscatto di Tonali. Il giocatore dovrebbe rientrare al Brescia la prossima settimana, ma mister Pioli lo vuole fortemente e a quanto pare il club sta trattando per inserire nell’affare un giovane tra Colombo e olzer.

La nostra opinione: Tonali ha fatto gola a molti e il Milan, se può, fa bene a tenerselo stretto. Soprattutto in ottica Champions League, visto che da quest’anno si sale – finalmente per i tifosi rossoneri – di livello. Ormai mancano veramente pochi giorni alla scadenza del prestito, quindi non bisognerà aspettare ancora molto per sapere quali saranno i termini del passaggio, dando abbastanza per scontato che l’operazione si concluderà.

Juve, settimana prossima vertice per Locatelli

Secondo Tuttosport la settimana prossima sarà quella buona per permettere a Cherubini di tentare l’affondo a Manuel Locatelli. Ci dovrebbe infatti essere a breve l’incontro col Sassuolo per discutere i termini del passaggio, visto che il giocatore avrebbe già manifestato la vlontà di trasferirsi a Torino. Nel frattempo si tiene un occhio puntato anche su Dusan Vlahovic, nel caso in cui Ronaldo decidesse di andare via.

La nostra opinione: se le richieste del Sassuolo non saranno esorbitanti, è possibile che l’affare si concluda alla svelta, visto che c’è già il benestare del giocatore. Sarà quindi una questione meramente finanziaria tra bianconeri e neroverdi. Diverso il discorso per Vlahovic, visto che tutto dipende da CR7 e la questione al momento è più che mai nebulosa.

