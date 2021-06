Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

L’Inter ci prova per Kessie?

Marotta riprova il blitz dopo quello di Calhanoglu? Secondo Tuttosport il club nerazzurro resta a guardare da spettatore la trattativa per il rinnovo tra Kessie e il Milan, pronta a piombare sul forte mediano ivoriano qualora l’estensione di contratto con i “cugini” saltasse clamorosamente. Attualmente Kessie percepisce 2,2 milioni a stagione: ne chiede 6, il Milan ne offre 4.

La nostra opinione: Al momento si tratta di una semplice indiscrezione di mercato, che qualora si verificasse fondata avrebbe del clamoroso. Lo abbiamo detto più volte su questi schermi, il Milan non può permettersi di perdere Kessie, tanto meno di vederlo passare sull’altra sponda del Naviglio. Un gesto difficile da spiegare in seguito ai tifosi, a quel punto…

... E per Bellerin

Beneamata su terzino destro dell’Arsenal Bellerin, per rimpiazzare l’ormai sicuro partente Hakimi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, ma la rosea non è l’unico organo d’informazione a cavalcare la voce. Si parla di una proposta di prestito con diritto di riscatto al termine del primo anno, quando il giocatore verrà (ri)valutato.

La nostra opinione: Marotta, dunque, al lavoro sottotraccia per ricostruire la rosa dell’Inter in pieno periodo di ridimensionamento, che tutti i tifosi nerazzurri si augurano moderato. Il grosso dubbio relativo a Bellerin riguarda la tenuta fisica: dalla rottura del crociato non è stato più lui.

Milan su Damsgaard

Il Milan ha fretta di chiudere per il jolly offensivo di Sampdoria e Nazionale Mikkel Damsgaard, giocatore che si è messo in luce durante Euro 2020. Pagato 6 milioni da Ferrero, ora ne vale poco più del doppio ma la sua quotazione è destinata a salire. Per questo Maldini ha fretta, stando alla ricostruzione del Corriere dello Sport.

La nostra opinione: Giovane (20 anni), veloce e qualitativo, già affermatosi nel campionato italiano. Senza dubbio un buon nome per sostituire l'ex 10 rossonero Hakan Calhanoglu, ma l’obiettivo del presidente Massimo Ferrero è quello di scatenare un’asta internazionale per il suo gioiello.

