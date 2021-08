Edin Dzeko, nuovo numero 9 dell’attacco dell’Inter. Il 35enne bosniaco ha un compito arduo, non far rimpiangere Romelu Lukaku ma ha voluto ardentemente vestirsi di nerazzurro tanto da lasciare sul piatto anche oltre 200 mila euro, una mezza mensilità alla Roma, per sbloccare l’impasse di questa trattativa e arrivare in soccorso di Simone Inzaghi, che a sette giorni dallo start della stagione si trovava con i soli Satriano e Pinamonti di punta. Ci ha messo meno di 40 minuti per segnare il primo gol con la nuova maglia , nuovo numero 9 dell’attacco dell’Inter. Il 35enne bosniaco ha un compito arduo, non far rimpiangere Romelu Lukaku ma ha voluto ardentemente vestirsi di nerazzurro tanto da lasciare sul piatto anche oltre 200 mila euro, una mezza mensilità alla Roma, per sbloccare l’impasse di questa trattativa e arrivare in soccorso di Simone Inzaghi, che a sette giorni dallo start della stagione si trovava con i soli Satriano e Pinamonti di punta.

"Arrivo all'Inter, un grande club, la squadra Campione d'Italia. In questi sei anni in Serie A ho potuto constatare da vicino cosa è l'Inter e cosa rappresenta: ora ci posso giocare e sono molto contento - le prime parole di Dzeko all'Inter - Ho parlato con il mister Inzaghi, abbiamo scherzato insieme. Mi ha detto: 'Finalmente non giochiamo più contro!'. Ci siamo sfidati tante volte, sono contento di lavorare con lui perché ha dimostrato con la Lazio di saper fare cose importanti. Non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti con la squadra. Sono appena arrivato ma so che l'Inter ha una squadra con tanti campioni, sono sicuro che ci divertiremo e che i tifosi saranno contenti. A tutti loro mando un grande abbraccio, darò tutto per questa maglia".

Calciomercato 2020-2021 PSG, ecco Messi: "Qui per vincere". Al-Khelaifi: "Mbappé resta" 11/08/2021 A 09:32

Messi si presenta: "Addio al Barça difficile, ma ora sono felice"

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27