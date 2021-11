Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Allegri-Juve: si continua così

C'è un clima molto teso in casa Juventus. Allegri è stato durissimo con la squadra, sia sabato negli spogliatoi che domenica in allenamento. Dopo il grande filotto tra Malmoe e Inter, i bianconeri sono tornati di nuovo al punto di partenza. Da qui nasce l'idea del ritiro : Allegri vuole ritrovare lo spirito della sua squadra, quello degli ultimi 10 minuti contro il Verona. Tra Zenit (martedì) e Fiorentina, l'obbligo è invertire la rotta, trovare la qualificazione agli ottavi di UCL (basta un pari) e tornare a vincere in Serie A. Nonostante il momento complicato, secondo quello che riporta Guido Vaciago di Tuttosport, la società ha confermato la fiducia a Max: nessuno prenderà in considerazione il suo esonero. Questa volta non si torna indietro.

La nostra opinione: Più che una volontà sembra una mossa obbligata. La Juventus ha firmato Allegri per 4 anni con un contratto da 7mln (più bonus) a stagione, per cui in questo momento non può muoversi in altro modo. Inoltre, dal punto di vista tecnico, economico e mediatico, cambiare per il quarto anno di fila sarebbe una follia. Come ha scritto giustamente Guido Vaciago, la società deve marciare dritto con Allegri e trovare delle soluzioni con lui al timone.

Vlahovic, passo avanti del Tottenham

Vlahovic andrà via a gennaio? Secondo la Gazzetta dello Sport, le mosse di Juventus e Tottenham dimostrano che gli acquirenti si stanno preparando ad agire nell'immediato, anche se in questa partita tutti devono fare i conti con la volontà del calciatore e dei suoi esigenti rappresentanti. I viola desiderano far partire un'asta, anche se il viaggio a Londra di Joe Barone e Daniele Pradé ci conferma come il club inglese, nonostante le smentite, sia molto interessato all'ex Partizan. Il club di Daniel Levy sembra avere il potenziale economico per soddisfare la richiesta tra 60 e i 70 milioni di Rocco Commisso.

La nostra opinione: Dusan ha già rifiutato il rinnovo di contratto da 4 milioni netti all'anno e possiamo dire con assoluta certezza che il suo futuro sarà lontano da Firenze. A gennaio, però, sembra molto difficile. In primis per il Dusan ha già rifiutato il rinnovo di contratto da 4 milioni netti all'anno e possiamo dire con assoluta certezza che il suo futuro sarà lontano da Firenze. A gennaio, però, sembra molto difficile. In primis per il feeling maturato con Vincenzo Italiano (8 gol) , e in secondo luogo perché la sessione invernale è sempre piuttosto interlocutoria. La "guerra" vera e propria partirà in estate, con Tottenham e Juventus in pole ma altrettante squadre che sognano le prestazioni del classe 2000.

Inzaghi tuona: "Rinnovate Brozovic!"

"Normale che il rinnovo di Lautaro sia importante per noi. Aspettiamo quelli di Barella e Brozovic". Secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi è sempre più manager. Il tecnico piacentino, dopo l'ennesima vittoria in campionato , ha posizionato il suo sguardo sul mercato.. Secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport, per il centrocampista ex Cagliari manca pochissimo (rinnovo fino al 2026 con contratto che parte da 4.5 mln), mentre per il croato siamo ancora in alto mare (scadenza il prossimo 30 giugno). Il problema? I continui cambi di agente: Brozo non si è ancora seduto al tavolo per parlare con i nerazzurri.

La nostra opinione: Brozovic è fondamentale per Simone Inzaghi. Del resto, la sua conferma è stata una della prime richieste fatte dal tecnico al club nel momento della firma. E i fatti poi hanno spiegato il perché. Inzaghi non ci rinuncia mai, come Spalletti e Conte prima di lui. Oggi non c'è Inter senza il regista-maratoneta. Il rinnovo è un obbligo, soprattutto alla luce degli addii di Lukaku e Hakimi.

