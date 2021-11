Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Vlahovic-Juventus...subito!

Come riportato anche nella prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport, la Juventus continua a lavorare per provare a portare il talento serbo in bianconero già dalla prossima sessione invernale di calciomercato. Sulle pagine del quotidiano torinese, a confermare questa necessità sono stati Lippi, Zaccheroni e Sacchi, decisi nell'incoronare l'attaccante della Fiorentina come una vera e propria necessità per le big del nostro campionato. I bianconeri hanno estrema necessità di una prima punta con le caratteristiche di Vlahovic, i Viola - dalla loro - non hanno intenzione di svenderlo, soprattutto ad una storica rivale come la Juventus.

La nostra opinione: La speranza della Juventus è che la richiesta della Fiorentina non superi i 60 milioni, soglia fino a cui la società bianconera sembra pronta a spingersi per aggiudicarsi il cartellino del classe 2000. L'esigenza di avere in rosa un attaccante della sua caratura è evidente, la banda di Allegri ha bisogno di gol e di un attaccante che - anche in caso di assenze importanti, infortuni o semplicemente turnover - possa essere in grado di fare reparto da solo: Dusan Vlahovic, già a quota 8 gol in questo campionato, sa sicuramente come si fa.

Ancora stand-by sul rinnovo di Kessie

Dopo Maldini, anche un ex rossonero come Clarence Seedorf ha voluto spendere qualche parola nei confronti di Franck Kessie sulla questione rinnovo: "Spero che Kessie si renda conto di dov’è e che faccia una scelta legata alla carriera, non ai soldi". Di fatto la proposta del Milan sarebbe di 5 milioni a stagione - pronti a salire negli anni fino a 6.5, la richiesta del giocatore e del suo agente rimane di 8 milioni, una discrepanza che - unita al tira e molla che va avanti da ormai diversi mesi - potrebbe segnare una volta per tutte la fine del sodalizio tra il "Presidente" e i colori del Milan.

La nostra opinione: Dopo tante dichiarazioni, malumori e frecciatine risulta difficile pensare che Kessie e il Milan possano continuare insieme d'amore e d'accordo. Le promesse estive del giocatore (tra parole e messaggi social) sembrano aver lasciato spazio alla necessità di un cospicuo adeguamento di contratto. Donnarumma e Calhanoglu nella scorsa estate ne sono stati l'esempio, a fare il prezzo è la società e in caso di mancato accordo nessuno può essere considerato davvero indispensabile...

Le richieste di Conte: Belotti e Singo

Prima panchina, primo successo e prime richieste per Antonio Conte alla guida del Tottenham: l'allenatore salentino, come riportato nelle scorse ore da Tuttosport, starebbe pensando ad Andrea Belotti e Wilfried Singo come possibili colpi già della prossima sessione di gennaio. Cairo ha già ribadito più volte la propria volontà di non lasciar partire l'attaccante a stagione in corso, ma una chiamata - e conseguente offerta - irrinunciabile potrebbe far saltare il banco una volta per tutte. Sempre dalla Premier, poi, City, Liverpool e United continuano a osservare con interesse Bremer.

La nostra opinione: Il prezzo del cartellino di Andrea Belotti è ormai decisamente lontano dai 100 milioni richiesti dal presidente granata appena qualche stagione fa. Già nel corso della scorsa estate Fabio Paratici si era mosso per provare a portare l'attaccante in maglia Spurs, adesso un'offerta di circa 10 milioni potrebbe essere sufficiente per aggiudicarsi il capitano del Toro. Diversa la situazione di Singo, talento in costante crescita alla corte di Juric: per averlo a gennaio, il Tottenham dovrà intavolare una proposta da 25-30 milioni.

