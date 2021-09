Marotta annuncia: "Lautaro, rinnovo vicino"

La notizia di mercato ce l'ha data Beppe Marotta in occasione dell'esordio in Champions League dell'Inter: "Lautaro? E’ un prolungamento di contratto più che un rinnovo e dobbiamo agire gratificando il percorso dei nostri giocatori. E’ arrivato giovane, è un talento ed è giusto riconoscere in lui un contratto che va di pari passo con la sua crescita: a giorni arriveranno le firme e l’annuncio".

La nostra opinione: Accordo dunque ormai a un passo per rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2023: ovviamente non poteva esserci notizia migliore per i tifosi dell'Inter, che già temevano di dover perdere un altro giocatore, se non ora nella prossima stagione. Continua dunque il buon lavoro di Beppe Marotta e del suo team, che dopo aver capitalizzato al massimo le vendite di Lukaku e Hakimi, mette a segno un altro bel colpo di mercato. Non sarà un nuovo acquisto, ma di questi tempi è come se lo fosse.

"Tornare ad allenare un club? Adesso c'è il Mondiale e poi vediamo. Ora bisogna stare concentrati sul Mondiale, abbiamo da centrare velocemente la qualificazione e dobbiamo provare a vincere la Nations League". Così Roberto Mancini, ct della Nazionale, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se avesse mai pensato in questo periodo di tornare in un società di club. "Non ci penso e sono concentrato sulla Nazionale", ha sottolineato, aggiungendo che "allenare la Nazionale è la cosa più bella".

La nostra opinione: Giù le mani dal Mancio! Ovvio che per quello che ha dimostrato di saper fare in Nazionale la sfida di riprendere in mano le sorti di un club possa essere più allettante e affascinante, ma l'Italia non deve farselo scappare in ogni modo: Mondiale e Nations League, e poi - perché no - un altro ciclo se non ci saranno clamori in mezzo. Mancini sembra fatto apposta per allenare la Nazionale e non lo diciamo solo noi, lo dicono i risultati e l'affetto che è stato in grado di generare in questi anni, dopo un lungo periodo di sofferenza.

Viola svincolato: ci sono Cagliari e Salernitana

“Dove c’è Reggina, c’è casa. Nicolas Viola, cresciuto all’ombra del Sant’Agata, sta svolgendo allenamenti individuali al Centro Sportivo, in attesa di spiccare il volo verso una nuova tappa della sua carriera”, si legge in un post pubblicato sui social dalla Reggina. Nicolas Viola è svincolato e ora è diventa un'idea di mercato per Cagliari e Salernitana.

La nostra opinione: Giocatore dai piedi molto educati, può fare al caso di molte squadre della Serie A: strano che un giocatore come lui sia rimasto senza squadra dopo l'esperienza al Benevento. Chi se lo accaparra - si parla di Cagliari o Salernitana - dovrà gestirlo come si deve, ma sicuramente l'apporto sui calci da fermo e non solo sarà di livello.

