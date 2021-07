Mauro Icardi con la maglia del PSG - Stagione 2020-21 Credit Foto Getty Images

Mauro Icardi

Il presente - Arrivato in prestito a Parigi nell'estate del 2019, acquistato definitivamente l'anno scorso, l'argentino non ha per ora lasciato il segno al PSG. Secondo l'Equipe, la volontà di Maurito è quella di rimanere sotto la Tour Effeil. Un'offerta sostanziosa, però, potrebbe invogliare il PSG a lasciarlo andare.

I potenziali corteggiatori - L'Equipe ha recentemente fatto il punto sulla questione, confermando le informazioni provenienti da diversi media italiani sull'interesse della Juve nei suoi confronti. Senza dimenticarsi della Roma. Nel complesso, l'argentino ha lasciato buoni ricordi in Serie A, dove ha segnato 124 gol in sei stagioni tra Inter e Samp. Nostalgia?

Il ruolo di Icardi nel valzer - Se si realizzasse lo scambio tra Icardi-CR7, lo stipendio del portoghese obbligherebbe Kylian Mbappé a fare le valigie...

Kylian Mbappe Credit Foto Getty Images

Kylian Mbappè

Il presente - Il contratto dell'enfant prodige francese con il PSG scadrà fra un anno. Per il momento, Mbappé non avrebbe preso in considerazione il rinnovo. Se il suo pensiero non cambia, il club dell'Ile-de-France non avrà quindi altra scelta che venderlo quest'estate, per evitare di lasciarlo andare via gratis la prossima.

I potenziali corteggiatori - Il Real Madrid è il club dei sogni del campione del mondo, che non lo ha mai nascosto. Resta, però, il fatto che le Merengues non sembrano avere la capacità finanziaria per permettersi un giocatore valutato oggi 160 milioni. A giugno il portale The Athletic ha evocato un possibile interesse del Liverpool, che si attiverebbe, nel caso, a gennaio.

Il ruolo di Mbappè nel valzer - Mbappé parte, il PSG ingaggia Ronaldo per sostituirlo, la Juve compra Icardi per compensare l'addio del portoghese. Tutto fila, no?

Robert Lewandowski - FC Bayern München Credit Foto Getty Images

Robert Lewandowski

Il presente - Il polacco ha ancora due anni di contratto con il Bayern Monaco. A 32 anni ha giocato solo in uno dei top5 campionati europei, la Bundesliga. Se i campioni di Germania vogliono blindarlo, meglio iniziare già ora la trattativa del rinnovo.

I potenziali corteggiatori - Sono numerosi. L'interesse del Real Madrid si manifesta a intervalli regolari e Lewandowski, come Mbappè, non ha mai nascosto un'attrazione per il club spagnolo. Ma è in Premier che si intravedono le offerte: il Daily Mail ha parlato di quella del Manchester City (60 milioni), il Sun di quella del Chelsea (50).

Il ruolo di Lewandowski nel valzer - Poche settimane fa la Bild ha raccontato di come il Bayern Monaco avrebbe esaminato il profilo di Erling Haaland per la successione del polacco.

Haaland Credit Foto Getty Images

Erling Haaland

Il presente - Sotto contratto fino al 2024, è uno dei giocatori più chiacchierati. Ma paradossalmente è forse quello che ha meno probabilità di muoversi. Il Dortmund è irremovibile su di lui e non vuole perdere un secondo top player dopo Sancho. Una clausola del suo contratto potrebbe permettergli di partire a 70 milioni di euro la prossima estate. Se si vuole concludere prima, i gialloneri non scendono sotto i 175. Auguri.

I potenziali corteggiatori - Secondo Sky Germania, è stato il Chelsea a farsi avanti recentemente con un'offerta che includeva cash più un giocatore da scegliere tra Tammy Abraham e Callum Hudson-Odoi. No secco del Dortmund

Il ruolo di Haaland nel valzer - Difficile che l'eventuale partenza di Haaland possa avere grandi ripercussioni in entrata in casa Dortmund, almeno nell'immediato: il club tedesco, storicamente, investe sui giovani di grandissime speranze, ma senza spendere cifre enormi.

Roma-Inter, Serie A 2020-2021: Lautaro Martinez (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Lautaro Martinez

Il presente - L'attaccante argentino, che ha recentemente vinto la Copa America con l'Argentina, è sotto contratto fino al 2023 con l'Inter. Zhang aveva bisogno di vendere e lo ha fatto cedendo Hakimi al PSG per 60 milioni di euro. I nerazzurri quindi non hanno più particolarmente bisogno di vendere asset, ma il nome del Toro circola con molta regolarità in Europa. "Se c'è la volontà di Lautaro di andarsene, vedremo insieme. Finora questa richiesta non è arrivata", ha detto Beppe Marotta.

I suoi potenziali corteggiatori - I suoi più grandi fan sono in Spagna: Barcellona, ​​​​Real Madrid, Atletico Madrid sono in pole position secondo la stampa iberica.

Il ruolo di Lautaro nel valzer - Il tandem con Lukaku sta seminando il panico in Serie A. Se l'Inter perderà l'argentino, dovrà trovare un giocatore almeno altrettanto competitivo per mantenere il titolo. Ma come nel caso Haaland-Dortmund, probabilmente non sarà sostituito da una stella già luminosa (e così costosa).

