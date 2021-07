E' un addio amaro alla Fiorentina quello di Frack Ribery, che si racconta ai microfoni di Toscana TV. Ospite di "A tutto gol", il francese ha spiegato che non sarebbe stata sua intenzione andarsene, ma che la situazione ha preso una piega diversa:

Sono stati due anni meravigliosi a Firenze, non facili, ma sono molto contento perché ho conosciuto tante belle persone. Dentro lo spogliatoio è stata una bella esperienza, ho dato il massimo per tutti. Peccato, pensavo di continuare almeno un anno in più, ma il destino è così.

In particolare al giocatore è dispiaciuta la modalità con cui tutto è finito, ossia nel silenzio: "Sono stato sempre a disposizione di tutti, ho fatto il massimo di quello che potevo. Ogni tanto è stato duro e difficile, ma sono sempre stato pronto ad affrontare le difficoltà. Non è stato facile salutare la Fiorentina. Per 3-4 settimane non ho mai sentito nessuno, mi è mancato un po’ di rispetto, visto che per due anni ho dato il massimo. La vita è così, bisogna accettarla".

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (05/07) 05/07/2021 A 20:15

Il futuro per FR7 è ancora incerto: "Non lo so dove andrò a giocare. La mia idea era di rimanere a Firenze, però la situazione non è stata facile. Non ho mai criticato la società e sono contento così, anche se volevo continuare a giocare in Italia".

Il futuro della viola, invece, è già meno nebuloso: "Speriamo possa essere migliore, la Fiorentina ha una grande storia. Non avrei mai pensato di venire a Firenze a lottare per salvarci. E’ una squadra che ha giocato la Champions, la Fiorentina ha un nome importante e spero possa tornare a quel livello. Per l’Italia, la Fiorentina è una squadra importante. Sono triste perché per un anno abbiamo giocato a porte chiuse e non mi sono potuto godere i tifosi. Per me è stato un po’ difficile, a livello di motivazioni, giocare senza pubblico".

Calciomercato 2020-2021 Gattuso si sfoga: "Non sono razzista. Mendes? Solo un amico" 05/07/2021 A 16:28