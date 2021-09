Vediamo insieme tutti i voti della sessione estivo del calciomercato della Serie A 2021-22. Promossi, bocciati, rimandati. Inter, Milan e Roma assoluti protagonisti, mentre la Juventus ha lasciato a desiderare salutando Cristiano Ronaldo a cinque giorni dalla fine del mercato e rimpiazzandolo solo con il rientro di Moise Kean e non riusciendo a rinforzare la mediana a dovere, aggiungendo solo Manuel Locatelli. Napoli poco attivo, la Fiorentina è riuscita a trattenere due big molto contesi come Vlahovic e Milenkovic e piazzare qualche colpo interessante mentre non convince in pieno il lavoro di Verona, Venezia e Sassuolo

Nota: Ogni voto è ponderato ovviamente sulle potenzialità economiche e sulle ambizioni di ogni singola squadra.

Atalanta: voto 8

ACQUISTI

Piccoli (a, Spezia FP), Musso (p, Udinese), Pezzella (d, Parma p), Lovato (d, Verona), Demiral (d, Juventus p), Zappacosta (d, Chelsea), Koopmeiners (c, AZ)

CESSIONI

Radunovic (p, Cagliari), Ruggeri (d, Salernitana, p), Gollini (p, Tottenham, p), Romero (d, Tottenham), Kovalenko (c, Spezia, p), Reca (d, Spezia), Cortinovis (c, Reggina, p), Delprato (d, Parma, p), Lammers (a, Eintracht)

Il Ds Sartori non tradisce mai. L’Atalanta ha sostituito Gollini con Musso e Romero ( venduto a prezzo d’oro e con una plusvalenza clamorosa ) con Demiral. Poi ha rinforzato la squadra con Zappacosta, Lovato e Pezzella, ottimi gregari e utili nelle rotazioni. Infine il gioiello dell’AZ Teun Koopmeiners, acquistato per circa 14 milioni di euro. Davanti è tornato dal prestito allo Spezia il giovane Piccoli ed è stato sacrificato Lammers. I big, invece, sono rimasti tutti a Bergamo: la Dea fa sul serio, era difficile fare meglio.

5 agosto 2021: Merih Demiral presentato all'Atalanta Credit Foto From Official Website

Bologna: voto 6

ACQUISTI

Bonifazi (d, Spal), Van Hooijdonk (a, NAC Breda), Kingsley (c, Reggina FP), Arnautovic (a, Shanghai), Theate (d, Oostende), Pyyhtiä (c, Honka), Wieser (c, Inter)

CESSIONI

Palacio (a, fine contratto), Danilo (d, fine contratto), Da Costa (p, fine contratto), Faragò (d, Cagliari FP), Antov (d, Cska Sofia FP), Vergani (a, Inter), Ravaglia (p, Frosinone, p), Poli (c, Antalyaspor), Donsah (c, Arouca), Baldursson (c, Copenaghen), Denswil (d, Trabzonspor), Paz (d, Crotone), Tomiyasu (d, Arsenal)

L’obiettivo principale era una punta di peso e il centravanti tanto atteso è arrivato: Marko Arnautovic. Danilo è stato sostituito da Bonifazi, Theate e Van Hooijdonk sono talenti interessanti, se ne sono andati Palacio, Denswil e a notte fonda Tomiyasu in direzione Arsenal, una cessione che ha dato ossigeno alle casse del club di Saputo (20 milioni di sti tempi sono una gran somma) ma indebolito la retroguardia di Mihajlovic che dovrà fare di necessità virtù almeno fino a gennaio. Mercato comunque sufficiente.

Cagliari: voto 5,5

ACQUISTI

Strootman (c, Marsiglia), Radunovic (p, Atalanta), Farias (a, Spezia FP), Faragò (d, Bologna FP), Oliva (c, Valencia FP), Caligara (c, Ascoli FP), Dalbert (d, Inter P), Grassi (c, Parma P), Bellanova (d, Bordeaux, p), Caceres (d, Svincolato), Keita Balde (a, Monaco)

CESSIONI

Klavan (d, svincolato), Asamoah (d, fine contratto), Sottil (a, Fiorentina FP), Duncan (c, Fiorentina FP), Nainggolan (c, Inter FP), Calabresi (d, Bologna FP), Rugani (d, Juventus FP), M. Tramoni (c, Brescia P), Vicario (p, Empoli P), Tripaldelli (d, Spal P), Cerri (a, Como P), Simeone (a, Verona)

Insomma, non troppo brillante il mercato dei sardi, nonostante il colpo Keita proprio sul gong. Via Nainggolan, Duncan, Sottil, Rugani e Simeone, dentro Strootman, Grassi, Caceres e Keita. Una insufficienza stiracchiata, per una squadra che ha una differenza negativa di quasi sette milioni tra acquisti e cessioni, ma che non appare migliore rispetto allo scorso campionato.

Empoli: voto 6,5

ACQUISTI

Vicario (p, Cagliari, p), Stojanovic (d, Dinamo Z. p), Marchizza (d, Sassuolo, p), Ismajli (d, Spezia), Henderson (c, Lecce), Cutrone (a, Wolverhampton), Luperto (d, Napoli), Pinamonti (a, Inter), Tonelli (d, Sampdoria), Di Francesco (a, Spal, p), Ujkani (P, svincolato), Heimisson (a, Fjolnir,p)

CESSIONI

Terzic (d, Fiorentina FP), Matos (a, Udinese FP), Cannavò (a, Vis Pesaro), Olivieri (a, Juventus FP), Casale (d, Verona FP), Cambiaso (d, Genoa FP), Nikolaou (d, Spezia), Moreo (a, Brescia), Canestrelli (d, Crotone)

Mantenuta l’ossatura vincente della Serie B per il club toscano, con qualche rinforzo mirato e di prospettiva, come gli attaccanti Cutrone e Pinamonti. Tonelli e Ismajli portano esperienza e solidità dietro, Andreazzoli ha tanti ragazzi da valorizzare. Un buon mercato.

Patrick Cutrone, Empoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

Fiorentina: voto 7,5

ACQUISTI

Gonzalez (a, Stoccarda), Zurkowski (c, Empoli, FP), Duncan (c, Cagliari FP), Sottil (a, Cagliari FP), Benassi (c, Verona FP), Saponara (c, Spezia FP), Maleh (c, Venezia), Nastasic (d, Schalke 04), Torreira (c, Arsenal, p), Odriozola (d, Real Madrid, p)

CESSIONI

Diks (d, Copenaghen), Olivera (d, fine contratto), Eysseric (c, fine contratto), Ribery (a, fine contratto), Borja Valero (c, ritirato), Caceres (d, fine contratto), Malcuit (d, Napoli FP), Barreca (d, Monaco FP), Pezzella (d, Betis), Lirola (d, Marsiglia), Zurkowski (c, Empoli P), Rodriguez (c, Siena), Ranieri (d, Salernitana)

La permanenza di Vlahovic e Milenkovic (che facevano gola a tante big italiane ed estere), Nico Gonzalez, Torreira e Nastasic i pezzi pregiati arrivati, Odriozola la scommessa, Maleh (giá acquistato a gennaio) per il futuro. Piú i ritorni dai prestiti di Duncan e Sottil e l’ottimo lavoro in uscita, con un ringiovanimento necessario e voluto (via Ribery, Pezzella, Borja Valero e Caceres). La nuova Fiorentina di Italiano convince, per come è stata pensata e progettata.

Gonzalez - Fiorentina-Torino - Serie A 2021-2022 Credit Foto Getty Images

Genoa: voto 6

ACQUISTI

Buksa (a, svincolato), Parigini (c, Ascoli, fp), Charpentier (a, Ascoli, fp), Bani (d, Parma, fp), Sturaro (c, Verona, fp), Andrenacci (p, svincolato), Vanheusden (d, Inter, p), Sabelli (d, svincolato), Sirigu (p, Torino), Hernani (c, Parma p), Ekuban (a, Trabzonspor), Vasquez (d, Pumas), Vogliacco (d, Pordenone p), Cambiaso (d, Empoli fp), Semper (p, Chievo), Galdames (c, Velez), Manfredonia (c, L.R Vicenza, p), Cellamare (d, svincolato), Touré (c, Nantes), Maksimovic (d, Svincolato), Caicedo (a, Lazio), Touré (c, Nantes), Fares (c, Lazio, p)

CESSIONI

Lu. Pellegrini (d, Juventus, fp), Scamacca (a, Sassuolo, fp), Strootman (c, Marsiglia, fp), Perin (p, Juventus, fp), Zappacosta (d, Chelsea, fp), Pjaca (a, Juventus, fp), Onguene (d, Salisburgo, fp), Zajc (c, Fenerbahce, fp), Goldaniga (d, Sassuolo, fp), C. Zapata (d, svincolato), Calò (c, Benevento, p), Dalmonte (c, Vicenza), Curado (d, Perugia, p), Altare (d, Cagliari), Paleari (p, Benevento, p), Jaroszynski (d, Salernitana), Spinelli (a, Olexsandriya), Shomurodov (a, Roma), Zennaro (c, Pergolettese p), Parigini (c, Como p), Jagiello (c, Brescia, p), Vogliacco (d, Benevento, p), Czyborra (d, Arminia Bielefeld, p), Jandrei (p, rescissione), Favilli (a, Monza), Agudelo (c, Spezia), Eyango (c, Cosenza)

La solita baraonda di movimenti. Il Genoa si è salvato nel finale, visto che gli arrivi di Maksimovic, Caicedo e Fares sembrano ridare qualità a una rosa che aveva perso Scamacca, Strootman, Perin, Zappacosta, Zajc e Pjaca. Hernani, Sirigu e Sabelli sono due giocatori di categoria, Vanheusden e Vasquez di prospettiva. Ballardini ha buon materiale sul quale lavorare, anche se rimane incompiuto lo scambio Nzola-Destro con lo Spezia, che avrebbe ulteriormente migliorato la situazione.

Inter: voto 7,5

ACQUISTI

Calhanoglu (c, svincolato), Cordaz (p, Crotone), Dimarco (d, Verona, fp), Pirola (d, Monza, fp), Dumfries (d, Psv), Dzeko (a, Roma), Correa (a, Lazio)

CESSIONI

Hakimi (d, Psg), Padelli (p, svincolato), Young (d, Aston Villa), Lukaku (a, Chelsea), Nainggolan (c, Anversa), Dalbert (d, Cagliari), Vergani (a, Salernitana), Lazaro (d, Benfica), Wieser (c, Bologna), Vagiannidis (d, Panathinaikos), Agoumé (c, Brest, p), Salcedo (a, Spezia, p)

Il voto è alto per la situazione da cui partiva l’Inter, per l’obbligata rinuncia a due big come Lukaku e Hakimi (comunque monetizzati benissimo), per l’improvvisa necessità di dover sostituire Eriksen. Marotta e Ausilio si sono mossi benissimo: Calhanoglu , Dumfries, Dzeko e Correa. Era oggettivamente difficile fare meglio considerando ogni fattore. Squadra forte e completa, nonostante tre perdite importanti rimane la favorita.

Inter, il bilancio sorride: quasi 140 milioni di disavanzo fra acquisti e cessioni (Fonte Transfermarkt)

SOLDI ACQUISTI ESTATE 2021-22 SOLDI CESSIONI ESTATE 2021-22 36 MLN € 175 MLN €

Come cambia l'Inter con l'acquisto di Correa

Juventus: voto 4

ACQUISTI

Rugani (d, Cagliari, fp), De Sciglio (d, Lione, fp), Kaio Jorge (a, Santos), Lu. Pellegrini (d, Genoa, fp), Nicolussi Caviglia (c, Parma, fp), Perin (p, Genoa, fp), Locatelli (c, Sassuolo), Kean (a, Everton), Ihattaren (a, Psv)

CESSIONI

Buffon (p, svincolato), Demiral (d, Atalanta p), Ronaldo (a, Manchester United), Ranocchia (c, Vicenza), Fagioli (c, Cremonese), Ihattaren (a, Sampdoria), Dragusin (d, Sampdoria, p), Frabotta (d, Verona, p), Kastanos (c, Salernitana, p), Rafia (a, Standard Liegi, p), Pjaca (a, Torino, p), Wesley (c, Sion, p).

Probabilemente la peggior sessione di mercato dell’ultimo decennio bianconero. La partenza sul finire di calciomercato di Cristiano Ronaldo ha stupito tutti (quasi “regalato”, viste le cifre e le rate di pagamento dello United ), compresa la stessa dirigenza piemontese che è riuscita a piazzare solo il colpo Moise Kean (ritornato dopo l’addio di due anni fa). Locatelli (unico vero colpaccio) alza un po’ la qualità in mediana, ma la difficoltà cronica a liberarsi di giocatori fuori progetto (esemplificativo il caso di Ramsey, offerto ovunque ma rimasto alla corte di Allegri), il sacrificio Demiral, il ritorno in rosa di ex scarti come De Sciglio e Rugani, complicano la situazione generale. Juventus indebolita rispetto alla passata stagione, chiusa al quarto posto in campionato.

Allegri: "Ronaldo via? Rimane la Juve, la cosa più importante"

Lazio: voto 7

ACQUISTI

Kamenovic (d, Cuckaricki), Adamonis (p, Salern, Adekanye (a, Den Haag, fp), A. Anderson (c, Salernitana, fp), Durmisi (d, Salernitana, fp), Jony (c, Osasuna, fp), J. Lukaku (d, Anversa, fp), Vavro (d, Huesca, fp), Hysaj (d, svincolato), F. Anderson (a, West Ham), L. Romero (a, svincolato), Pedro (a, Roma), Basic (c, Bordeaux), Adjaoudi (c, Lens), Zaccagni (c, Verona)

CESSIONI

Hoedt (d, Anderlecht, fp), A. Pereira (c, Manchester United, fp), Lulic (c, svincolato), Parolo (c, svincolato), Musacchio (d, svincolato), Alia (p, Monterosi, p), Minala (c, svincolato), Armini (d, Piacenza, p), Correa (a, Inter), Caicedo (a, Genoa), D. Anderson (c, Cosenza, p), Fares (c, Genoa)

La partenza di Correa è stata sopperita dagli innesti di Felipe Anderson, Pedro e soprattutto Zaccagni . Ora la Lazio a livello offensivo ha alternative da vendere. Il resto della squadra è simile (c’è un Basic in più e un Parolo in meno) e lo stesso Sarri ha diversi giocatori che si integrano perfettamente nella sua idea di calcio.

Pedro, Sarri, Lazio Credit Foto Getty Images

Milan: voto 7,5

ACQUISTI

Conti (d, Parma, fp), Plizzari (p, Reggina, fp), Maignan (p, Lilla), Tomori (d, Chelsea), Tonali (c, Brescia), Brahim Diaz (c, Real Madrid), Giroud (a, Chelsea), Ballo-Touré (d, Monaco), Pellegri (a, Monaco), Florenzi (d, Roma), Bakayoko (c, Chelsea), Adli (c, Bordeaux, sbarco previsto 1/7/2022), Messias (a, Crotone)

CESSIONI

Meitè (c, Torino, fp), Dalot (d, Manchester United, fp), Donnarumma (p, svincolato), Calhanoglu (c, svincolato), Mandzukic (a, svincolato), Olzer (c, Brescia), Laxalt (c, Dinamo Mosca), Michelis (d, Willem II, p), Hauge (a, Eintracht), Caldara (d, Venezia, p), N Gbesso (a, Spezia), Pobega (c, Torino, p), Colombo (a, SPAL, p).

Le partenza a zero di Donnarumma e Calhanoglu inevitabilmente pesano nella valutazione complessiva, altrimenti il voto sarebbe stato anche più alto. Maldini e Massara, però, si sono mossi bene. Maignan in porta, Messias come riserva di Diaz (anche se qui sul lungo periodo toccherà vedere se è stato un azzardo puntare su un profilo più esperto per la trequarti), ripreso a suo volta dal Real, l’arrivo dell’esperto Florenzi e dello stuzzicante Pellegri. Giusto mandare in prestito Colombo, più doloroso l'addio a un giovane interessante come il norvegese Hauge, ceduto in prestito con obbligo di riscatto all'Eintracht Francoforte. Bakayoko aiuta a dare alternative e forza alla mediana, l’acquisto di Adli , lasciato in prestito al Bordeaux, è un’operazione da grande club che pensa sempre al futuro.

Come cambia il Milan con l'acquisto di Florenzi

Napoli: voto 5,5

ACQUISTI

Ounas (a, Crotone, fp), Malcuit (d, Fiorentina, fp), F. Costa (d, Entella, fp), Gaetano (c, Cremonese, fp), Machach (a, Venlo, fp), Palmiero (c, Chievo, fp), Juan Jesus (d, Roma), Marfella (p, Bari), Mercurio (c, Bari), Anguissa (c, Fulham, p)

CESSIONI

Hysaj (d, svincolato), Maksimovic (d, svincolato), Bakayoko (c, Chelsea, fp), Contini (p, Crotone, p), Palmiero (c, Cosenza), Lupero (d, Empoli, p)

Senza infamia né lode, ma al di sotto delle aspettative. Il Napoli non si è indebolito, ma non si è nemmeno rinforzato, ha rimpiazzato Maksimovic e Bakayoko con Juan Jesus e Anguissa , ha riportato alla base Ounas, ma dopo aver flirtato con Emerson Palmieri non ha risolto il problema del terzino sinistro. Una quasi sufficienza per una squadra completa e che pare soddisfare le aspettative di Spalletti.

Roma: voto 7,5

ACQUISTI

Nzonzi (c, Rennes, fp), Riccardi (c, Pescara, fp), Rui Patricio (p, Wolverhampton), Vina (d, Palmeiras), Shomurodov (a, Genoa), Abraham (a, Chelsea)

CESSIONI

Bruno Peres (d, svincolato), Juan Jesus (d, svincolato), Mirante (p, svincolato), Under (a, Marsiglia, p), Pau Lopez (p, Marsiglia, p), Kluivert (a, Nizza, p), Antonucci (c, Cittadella), Dzeko (a, Inter), Pedro (a, Lazio), Pastore (c, svincolato), Evangelisti (d, Empoli), Logrieco (c, Empoli), Olsen (p, Sheffield United)

Molto, molto bene. Un portiere vero (Rui Patricio), un attaccante giovane ma già esperto come Abraham (più costoso acquisto della storia giallorossa) per prendere il posto di Dzeko, l’affidabile terzino Vina, l’attaccante Shomurodov, molto più che un’alternativa. In uscita tolti “pesi” come Pau Lopez, Pastore, Pedro e Olsen. Forse manca un centrocampista centrale in più, che sarebbe arrivato solo con la partenza di Diawara. Mourinho ha comunque una squadra rinnovata e in grado di giocarsi la qualificazione in Champions League.

La top 7 dei nuovi volti della Serie A 2021-22: Abraham al top

1.Abraham (Roma) 40 milioni di € 2. N.Gonlazez (Fiorentina) 23,5 milioni di € 3. M.Maignan (Milan) 13 milioni di € 4. M.Vina (Roma) 13 milioni di € 5. D.Dumfries (Inter) 12,5 milioni di € 6. Koopmeiners (Atalanta) 12 milioni di € 7. Rui Patricio (Roma) 11,5 milioni di €

(nell'elenco non sono presenti Locatelli e Correa, in quanto prestiti con obbligo di riscatto nelle stagioni successive)

Salernitana: voto 5,5

ACQUISTI

Jaroszynski (d, Genoa, p), Strandberg (d, Ural, d), Zortea (d, Atalanta, p), Ruggeri (d, Atalanta, p), Obi (c, svincolato), L. Coulibaly (c, Angers), Kechrida (d, svincolato), Bonazzoli (a, Sampdoria, p), Fiorillo (p, Pescara), Simy (a, Crotone), Kastanos (c, Juventus), M. Coulibaly (c, Udinese), Delli Carri (d, Juventus), Vergani (a, Inter), Viviani (c, svincolato), Gagliolo (d, Parma), Ranieri (d, Fiorentina, p)

CESSIONI

Adamonis (p, Lazio, fp), Anderson (c, Lazio, fp), Antonucci (a, Roma, fp), Casasola (d, Lazio, fp), Cicerelli (a, Lazio, fp), Dziczek (c, Lazio, fp), Durmisi (d, Lazio, fp), Gondo (a, Lazio, fp), Kiyine (c, Lazio, fp), Lombardi (a, Lazio, fp), Tutino (a, Napoli, fp), Micai (p, Reggina, p), Kupisz (c, Pordenone), Boultam (c, Cosenza, p), Giannetti (a, Svincolato), Firenze (c, svincolato), Kristoffersen (a, Cosenza)

Gli sforzi ci sono stati, ma la squadra non pare comunque attrezzata per la Serie A. Bonazzoli e Simy sono due discreti attaccanti, Gagliolo e Strandberg due difensori esperti. Poi tante scommesse, alcuni azzardi, diverse incognite.

Simy saluta il pubblico in Salernitana-Roma - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Sampdoria: voto 6

ACQUISTI

Caputo (a, Sassuolo), Dragusin (d, Juventus), Ihattaren (a, Juventus), Falcone (p, Cosenza, fp), Bonazzoli (a, Torino, fp), Vieira (c, Verona, fp), Depaoli (d, Benevento fp), Chabot (d, Spezia, fp), Murru (d, Torino, fp), Esposito (p, Juve Stabia, p)

CESSIONI

Ramirez (c, svincolato), Keita (a, Monaco, fp), Regini (d, svincolato), Brentan (c, Pro Sesto, p), D’Amico (a, Gubbio, p), Bahlouli (c, rescissione), Bonazzoli (a, Salernitana p), La Gumina (a, Como, p), Leris (c, Brescia, p), Jankto (c, Getafe), Stijepovic (a, Spezia), Tonelli (d, Empoli), De Luca (a, Perugia, p), Rocha (d, Internacional, p), Caprari (a, Verona), Murillo (d, Celta, p)

Nel finale una sufficienza strappata con le unghie. Caputo, Dragusin e Ihattaren, con aiuti di Juventus e Sassuolo, sono tre acquisti importanti. Se ne sono però andati rispetto allo scorso anno Keita, Ramirez, Tonelli e soprattutto Jankto. Vedremo come D’Aversa sfrutterà la sua rosa.

Francesco Caputo pronto al debutto al primo minuto con l'Italia di Mancini Credit Foto Getty Images

Sassuolo: voto 5

ACQUISTI

Scamacca (a, Genoa fp), Goldaniga (d, Genoa, fp), Adjapong (d, Lecce, fp), Frattesi (c, Monza, fp), Ricci (a, Monza, fp), Sala (d, Spal, fp), Sernicola (d, Spal, fp), Mazzitelli (c, Pisa, fp), Pinato (c, Cremonese, fp), Odgaard (a, Pescara, fp), Russo (p, Entella, fp), Celia (d, Alessandria, fp), Ghion (c, Carpi, fp), Pierini (a, Modena, fp), Satalino (p, Monopoli, fp), Henrique (c, Gremio), Daniels (a, Utrecht), Harroui (c, Sparta Rotterdam)

CESSIONI

Marlon (d, Shakhtar D.), Turati (p, Reggina), Locatelli (c, Juventus), Haraslin (a, Sparta Praga, p), Bourabia (c, Spezia), Brignola (a, Benevento), Caputo (a, Sassuolo)

Tante perdite, poca sostanza in entrata. I rientri dai prestiti di Scamacca e Frattesi aumentano freschezza e vivacità di una squadra che però ha perso Caputo, Locatelli, Marlon. Harroui è una scommessa allettante, ma pur sempre una scommessa. Un Sassuolo troppo attendista.

Spezia: voto 5,5

ACQUISTI

Hristov (d, Fiorentina, 1), Gudjohnsen (a, Odense, fp), Zovko (p, svincolato), Amian (d, Tolosa), Kovalenko (c, Atalanta, p), Colley (a, Atalanta, p), Nikolaou (d, Empoli), Mraz (a, Empoli, 1), Sher (c, Hammarby), Podgoreanu (a, Roma), Antiste (a, Tolosa), Reca (d, Atalanta), Bourabia (c, Sassuolo, p), Sanca (a, Braga), Manaj (a, Barcellona), Strelec (a, Slovan Bratislava), N Gbesso (a, Milan), Kiwior (d, Zilina), Agudelo (c, Genoa, p), Salcedo (a, Inter, p)

CESSIONI

M. Ricci (c, svincolato), Galabinov (a, svincolato), Acampora (c, svincolato), Terzi (d, svincolato), Farias (a, Cagliari, fp), Mattiello (d, Atalanta, fp), Marchizza (d, Sassuolo fp), Agoumé (c, Inter, fp), Chabot (d, Sampdoria, fp), Saponara (c, Fiorentina, fp), Estevez (c, Estudiantes, fp), Pobega (c, Milan, fp), Dell'Orco (d, Sassuolo, fp), Ramos (d, Penarol), Ismajli (d, Empoli, 2), Gudjohnsen (d, Elfsborg), Ellertsson (a, Spal), Sanca (a, Casa Pia, p), Vignali (c, Como)

Girandola di operazioni senza sosta e con diversi guizzi proprio negli ultimi due giorni di mercato. Reca, Bourabia, Kovalenko sono giocatori di buon valore, Manaj un ritorno interessante, Salcedo e Colley in rampa di lancio. Sono però andati via elementi esperti e titolarissimi come Ricci, Ismajli, Terzi, Pobega. Per Thiago Motta un lavoro complicato.

Torino: voto 6,5

ACQUISTI

Berisha (p, Spal, p), Warming (a, Lyngby), Segre (c, Spal, fp), Millico (a, Frosinone, fp), Edera (a, Reggina, fp), Gemello (p, Renate, fp), Djidji (d, Crotone, fp), Kone (c, Cosenza, fp), Aina (d, Fulham, fp), Rauti (a, Palermo, fp), Pjaca (a, Juve, p), Pobega (c, Milan, p), Zima (d, Slavia Praga), Bruno Melnis (a, Metta FK), Praet (c, Leicester), Brekalo (a, Wolfsburg)

CESSIONI

Nkoulou (d, svincolato), Ujkani (p, svincolato), Gojak (c, Dinamo Zagabria, fp), Murru (d, Sampdoria, fp), Bonazzoli (a, Sampdoria, fp), Greco (d, Pordenone, 0), Onisa (c, Pordenone 0), Ferigra (d, Las Palmas, svincolato), Sirigu (p, Genoa svincolato), Meitè (c, Benfica), Adopo (c, Viterbese p), Celesia (d, Alessandria, p), Lyanco (d, Southampton), Segre (c, Perugia), Iago Falque (a, svincolato)

Juric si è fatto sentire e la dirigenza granata lo ha accontentato con un gran finale. Praet, Brekalo, Pobega e Zima: quattro colpi di livello. Prima erano arrivati anche Pjaca e Berisha. Il Torino si è senza dubbio rinforzato e ha un ottimo allenatore. Vedremo se basterà a ridare fiducia all’ambiente.

Dennis Praet (Leicester City). Amichevole Leicester City-Villarreal 4 agosto 2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Udinese: voto 5

ACQUISTI

Padelli (p, Udinese svincolato), Matos (a, Empoli, fp), Teodorczyk (a, Charleroi, fp), Ermacora (d, Carrarese, fp), Compagnon (a, Juventus, fp), Udogie (c, Verona), Silvestri (p, Verona), Samardzic (c, Lipsia), Success (a, Watford), Perez (d, Atletico Madrid), Soppy (d, Rennes), Beto (a, Portimonense)

CESSIONI

Musso (p, Atalanta), Bonifazi (d, Spal, fp), Battistella (c, Carrarese, p), Gasparini (p, Pro Vercelli, p), De Paul (c, Atletico Madrid), M. Coulibaly (c, Salernitana, p con obbligo di riscatto), Ballarini (c, Foggia, p), Cristo (a, Valladolid, p), Palumbo (c, Juventus U23, p con diritto di riscatto)

Silvestri può anche non far rimpiangere Musso, mentre di fatto Bonifazi e De Paul non sono stati sostituiti. L’attaccante portoghese Beto, arrivato sul finire di mercato, può essere una sorpresa, così come il difensore Perez dell’Atletico Madrid. Ma nella sostanza sono partite delle certezze e sono arrivate delle incognite.

Marco Silvestri - Udinese-Verona Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Venezia: voto 4,5

ACQUISTI

Heymans (c, Weesland-Beveren), Schnegg (d, Lask), Peretz (c, Maccabi Tel Aviv), Ebuehi (d, Twente, p), Bertinato (p, Vis Pesaro, fp), Pimenta (a, Pedras Rubras, fp), Galazzi (a, Piacenza, fp), Zigoni (a, Mantova, fp), Tessmann (c, Fc Dallas), Caldara (d, Milan, p), Busio (c, Kansas City), Okereke (a, Brugge), Sigurdsson (c, Cska Mosca, p), Henry (a, Leuven), Kiyine (c, Lazio, p), Boudri (a, Aik), De Vries (c, Philadelphia U.), Issa (a, FC Progrès Niederkorn), Ampadu (d, Chelsea), Haps (d, Feyenoord)

CESSIONI

Cremonesi (d, svincolato), Ferrarini (d, Fiorentina, fp), Maleh (c, Fiorentina, fp), Ricci (d, Parma, fp), Se. Esposito (a, Inter, fp), Rossi (c, Vis Pesaro, p), Pomini (p, svincolato), Peresin (a, Siena, p), St. Clair (a, Seregno, p), Felicioli (d, Ascoli)

Quando si cambia così tanto e lo si fa in modo così esotico di solito finisce sempre male. Un’accozzaglia di semi sconosciuti dall’estero: il belga Heymans, il francese Henry, il gallese Ampadu, gli americani Busio e De Vries, l’israeliano Peretz. E poi Caldara, in cerca di una rivincita difficile. Squadra multietnica, poco esperta, piena zeppa di azzardi. Tanti dubbi.

Dor Peretz una delle scommesse del multietnico Venezia, Getty Images Credit Foto Getty Images

Verona: voto 5

ACQUISTI

Empereur (d, Palmeiras, fp), Casale (d, Empoli, fp), Ragusa (a, Brescia, fp), Stepinski (a, Lecce, fp), Caia (a, Livorno), Hongla (c, Anversa, p), Montipò (p, Benevento, p), Frabotta (d, Juventus p), Ilic (c, Manchester City), Simeone (a, Cagliari), Sutalo (d, Atalanta), Caprari (a, Sampdoria)

CESSIONI

Dimarco (d, Inter, fp), Baniya (d, Fatih Karagumruk), Danzi (c, Cittadella), Laribi (c, Reggina), Sturaro (c, Genoa, fp), Vieira (c, Sampdoria, fp), Benassi (c, Fiorentina, fp), Colley (a, Atalanta, fp), Salcedo (a, Inter, fp), Favilli (a, Genoa, fp), Udogie (c, Udinese), Silvestri (p, Udinese), Lovato (d, Atalanta), Empereur (d, Svincolato), Amione (d, Reggina), Zaccagni (a, Lazio)

Senza Dimarco e Zaccagni il Verona perde un buon 40% della produzione offensiva della scorsa stagione. Lovato e Silvestri via, Sutalo e Montipó in. E poi Simeone e Caprari, a caccia di rivalsa, ma deludenti nelle ultime due stagioni. Dalla scelta di Di Francesco in poi, diversi punti interrogativi.

