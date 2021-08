Calcio

Inter, Dzeko-day: le visite mediche per il nuovo centravanti chiamato a sostituire Lukaku

CALCIOMERCATO - Sbarcato a Milano poco prima di mezzogiorno, Edin Dzeko si è diretto alla clinica Humanitas di Rozzano per la prima parte di visite mediche, che saranno poi completate nella sede milanese del Coni. Il bosniaco ha salutato cordialmente i cronisti accorsi per raccontare i suoi primi passi in nerazzurro ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

00:00:21, un' ora fa