Real Madrid deciso a ritornare ai vertici del calcio europeo: Eduardo Camavinga è pronto al grande salto, all'esordio con la maglia dei Blancos e ad una vera e propria nuova vita in terra spagnola. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il talentino francese ex Rennes non ha nascosto la sua ammirazione per la storia e la grandezza del club di Madrid: Uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni di mercato, il colpo da 90 piazzato sulla sirena da undeciso a ritornare ai vertici del calcio europeo:è pronto al grande salto, all'esordio con la maglia dei Blancos e ad una vera e propria nuova vita in terra spagnola. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il talentino francese ex Rennes non ha nascosto la sua ammirazione per la storia e la grandezza del club di Madrid:

"Non sono qui per i soldi, ma per concretizzare ciò che ho sempre desiderato. Giocare qui. Me ne sono innamorato da ragazzo, vedendo giocare i grandi campioni. Quando ho scoperto che potevo firmare per il Real Madrid, non ci ho pensato su due volte. Vi sono valori che contano più del denaro. Quando ero piccolo sono dovuto scappare dalla guerra. La mia famiglia mi ha aiutato molto. Quando scendo in campo, lo faccio per loro. Nel momento in cui ho saputo che sarei diventato un giocatore del Real mi sono sentito molto felice. Ho pensato a tutti i problemi che abbiamo avuto ed è un grande orgoglio averli vicino".

Sugli obiettivi futuri

"Con chi ho parlato e con chi no resta un segreto. Sono concentrato solo sul calcio. Sono qui per imparare, voglio assorbire il più possibile da questa esperienza accanto a grandi campioni. Mi si chiede quale sia la mia posizione preferita ma lascio la scelta al tecnico, questa squadra ha già tante qualità. Spero solo di ambientarmi il prima possibile. E non vado a caccia di paragoni. A me piace solo giocare, spero di essere preso in considerazione, il mio obiettivo è di accumulare minuti ed esperienza. Questo è uno dei giorni più belli della mia vita, al pari di quando sono stato convocato per la prima volta con la nazionale francese. Non penso di perdere i mondiali, se scendo in campo e gioco bene, il percorso più naturale sarà la chiamata in nazionale"

