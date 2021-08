Calcio

Mourinho sull'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Tutti felici, è il business perfetto"

CALCIOMERCATO - Il tecnico della Roma commenta il clamoroso addio del portoghese in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana. E sulle gerarchie scudetto in una Serie A senza CR7 dice: "Questa è una domanda per Simone Inzaghi, non per me".

00:00:45, 24 minuti fa