Calcio

Roma, Veretout: "Rinnovo di contratto? Sono romanista e voglio restare qui"

CALCIOMERCATO - Il centrocampista giallorosso parla del suo futuro in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro gli ucraini dello Zorya, valida per la quinta giornata del Girone C di Conference League.

00:00:57, 2 minuti fa