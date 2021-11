Cristiano Ronaldo e il Barcellona, due linee parallele destinate a non incontrarsi mai. Il rivale dei culé e di Leo Messi, per oltre un decennio in Liga, in una sfida che ha infiammato gli ultimi 15-20 di calcio spagnolo ed europeo. Eppure ora che i blaugrana sono in un periodo di totale ricostruzione, c’è chi lo vorrebbe vedere al Camp Nou giocare con la maglia blaugrana. A lanciare la provocazione che ha subito diviso il pubblico catalano, è stato l’ex candidato alla presidenza del Barcellona, Toni Freixa ai microfoni de La Porteria.

Se c'è un momento per fare una follia del genere, allora questo è quello giusto

Penso che voglia convincerli di un'idea, farli giocare in un certo modo, farli divertire. Gioca bene. Crea una dinamica di gruppo. All'interno di questa dinamica, le regole vengono da sole. Non credo che Xavi arrivi con l'idea di imporre multe e perseguitare i giocatori, non ci sarà una guerra tra allenatore e calciatori”. Nonostante il contratto biennale, firmato alla fine di agosto, Freixa è convinto che la permanenza di CR7 in Premier League nelle fila dei Red Devils, non sia scontata e che se il Barça facesse sul serio potrebbe anche prendere in considerazione di vestire i colori Culè. Questa provocazione è destinata però è restare tale soprattutto alla luce dell’arrivo di Xavi Hernandez che vuole partire dalle basi per ricostruire il Barça, un ingaggio che ha convinto anche Freixa: “”.

