Se è vero che la Serie A degli ultimi anni stava rispolverando quel fascino che l'aveva contraddistinta nella propria epoca d'oro, sembra altrettanto vero che sono bastati pochi mesi per rendere il nostro campionato orfano di alcuni dei talenti più cristallini che abbiamo potuto ammirare nella scorsa stagione. Donnarumma, Hakimi, De Paul, Romero e Gollini hanno già salutato l'Italia per cominciare le proprie nuove avventure in Francia, Spagna ed Inghilterra, altri - come Lukaku e Milenkovic - sono ormai ad un passo dal cambiare maglia e prendere un aereo che li porterà nuovamente lontano dall'Italia. Che l'appeal del nostro campionato sia tornato a scendere? O è solo una questione di soldi?

Donnarumma: orgoglio italiano a Parigi

Gigio Donnarumma saluta Milano e vola PSG e l'idea di poter sognare in grande al fianco di giocatori del calibro di Neymar, Mbappé e - dalle prossime ore - Leo Messi. Una grande perdita per la nostra Serie A, che negli ultimi anni ha potuto vantare la presenza di Gigio come quella del "miglior portiere in circolazione". Abbiamo potuto vederlo crescere, sbagliare, rialzarsi ed esultare. Adesso, non ci resta che gioire con lui ogni qual volta tornerà a vestire la maglia della Nazionale. Forse l'addio più atteso, ma allo stesso tempo quello che da italiani fa più male: fresco di premio di miglior giocatore di Euro 2020,saluta Milano e vola all'ombra della Tour Eiffel . Il Milan ha fatto il possibile per trattenerlo, lui ha preferito il richiamo dele l'idea di poter sognare in grande al fianco di giocatori del calibro die - dalle prossime ore -. Una grande perdita per la nostra Serie A, che negli ultimi anni ha potuto vantare la presenza di Gigio come quella del "miglior portiere in circolazione". Abbiamo potuto vederlo crescere, sbagliare, rialzarsi ed esultare. Adesso, non ci resta che gioire con lui ogni qual volta tornerà a vestire la maglia della Nazionale.

Hakimi, tra rimpianti interisti e voglia di PSG

Achraf Hakimi al club nerazzurro e alla nostra Serie A. Una necessità, più che una volontà: quella di risanare il bilancio anche a costo di dover rinunciare a quello che nella stagione precedente - quella dello Scudetto - è stato uno dei principali protagonisti. Anche per la freccia marocchina la via è quella di Parigi, La cessione più remunerativa della storia dell'Inter. Basterebbe questo per riassumere i reali motivi del saluto dial club nerazzurro e alla nostra Serie A. Una necessità, più che una volontà: quella di risanare il bilancio anche a costo di dover rinunciare a quello che nella stagione precedente - quella dello Scudetto - è stato uno dei principali protagonisti. Anche per la freccia marocchina la via è quella di 68 milioni che per lo meno potranno servire a incerottare i cuori dei tifosi. Un addio di cui gli amanti della Serie A ne avrebbero fatto volentieri a meno, e chissà se forse lo stesso Hakimi - considerate anche le parole del suo procuratore - avrebbe preferito continuare a divertirsi per un altra stagione con la maglia dell'Inter.

De Paul-Atletico, un addio rimandato fin troppo

Udinese. Il mix tra la sua mentalità da vero professionista e la capacità dei friulani di valorizzarlo al massimo hanno contribuito alla sua permanenza alla corte della famiglia Pozzo per cinque stagioni, 35 milioni - si sono, però, posti come condizione irrinunciabile, per le casse della società e le esigenze di crescita dello stesso giocatore. Le big italiane potevano fare di più per non lasciarlo partire per l'estero? Sicuramente si, ma la tempestività del club spagnolo ha sbaragliato ogni concorrenza. Ce lo siamo goduti, forse anche più del previsto considerando lo sconfinato talento che da sempre ha fatto vedere con la maglia dell'. Il mix tra la sua mentalità da vero professionista e la capacità dei friulani di valorizzarlo al massimo hanno contribuito alla sua permanenza alla corte della famiglia Pozzo per cinque stagioni, la chiamata dell'Atletico Madrid - e i suoi- si sono, però, posti come condizione irrinunciabile, per le casse della società e le esigenze di crescita dello stesso giocatore. Le big italiane potevano fare di più per non lasciarlo partire per l'estero? Sicuramente si, ma la tempestività del club spagnolo ha sbaragliato ogni concorrenza.

Nuovo Tottenham all'atalantina: Romero e Gollini

Gasperini e dell'Atalanta, una coppia che ora è pronta a fare vedere grandi cose con la maglia del Tottenham. Per Gollini, di fatto, si tratta di un ritorno alle origini: lui, cresciuto nelle giovanili del Manchester United e consacratosi tra i grandi con l'Aston Villa, saluta l'Italia per la terza volta nella propria carriera ma, questa volta, in maniera forse definitiva. Un destino che sembra segnato anche per il difensore argentino Romero, scoperto dal Genoa, acquistato dalla Juventus e diventato campione con la maglia dell'Atalanta. L'ultima Copa America vinta con l'Argentina ha poi svelato il suo talento anche ai pochi che ancora non lo conoscevano, tanto da garantirsi la corte del Barcellona del connazionale Leo Messi. Alla fine - però - Due giocatori che nelle ultime stagioni hanno fatto la fortuna die dell', una coppia che ora è pronta a fare vedere grandi cose con la maglia del. Per, di fatto, si tratta di un ritorno alle origini: lui, cresciuto nelle giovanili del Manchester United e consacratosi tra i grandi con l'Aston Villa, saluta l'Italia per la terza volta nella propria carriera ma, questa volta, in maniera forse definitiva. Un destino che sembra segnato anche per il difensore argentino, scoperto dal Genoa, acquistato dalla Juventus e diventato campione con la maglia dell'Atalanta. L'ultimavinta con l'Argentina ha poi svelato il suo talento anche ai pochi che ancora non lo conoscevano, tanto da garantirsi la corte deldel connazionale Leo Messi. Alla fine - però - l'hanno spuntata gli Spurs : il duo atalantino, adesso, è pronto a confrontarsi con le stelle della Premier League.

Il re di Milano abdica, sarà Chelsea

Romelu Lukaku sembra ormai segnato: il ritorno al Chelsea è 115 milioni di euro, con la volontà del giocatore di riabbracciare i Blues che ha giocato un ruolo decisivo. L'unica squadra per cui il belga avrebbe salutato Milano, ed ecco che la Serie A perde un attaccante da 47 gol in due stagioni. Popolo interista con le mani nei capelli, rimpiazzare un giocatore dalle caratteristiche tecniche di Lukaku appare davvero difficile, così come - più in generale - trovare un Simone Inzaghi lo stesso numero di gol di "Big Rom". Tasto dolente, dolentissimo per i tifosi nerazzurri. L'ufficialità non è ancora arrivata, ma il destino disembra ormai segnato: il ritorno al pronto a diventare realtà . Accettata l'offerta irrinunciabile di, con la volontà del giocatore di riabbracciare i Blues che ha giocato un ruolo decisivo. L'unica squadra per cui il belga avrebbe salutato Milano, ed ecco che la Serie A perde un attaccante da. Popolo interista con le mani nei capelli, rimpiazzare un giocatore dalle caratteristiche tecniche di Lukaku appare davvero difficile, così come - più in generale - trovare un attaccante last-minute che garantisca alla squadra dilo stesso numero di gol di "Big Rom".

Milenkovic verso il West Ham, addio Fiorentina

Last but not least: Nikola Milenkovic non era certo passato inosservato agli occhi delle big del nostro campionato ma, anche in questo caso, a prevalere sembra poter essere la Premier League. In particolare il West Ham, che con un'offerta di circa 15 milioni di euro sono pronti a strappare alla concorrenza il talento serbo della Fiorentina. Il Milan ci aveva provato nelle scorse sessioni di mercato, il prezzo fissato dalla società viola - però - non aveva mai permesso il concretizzarsi della trattativa. Ora a Firenze l'aria è cambiata e il classe '97 è pronto a confrontarsi con i grandi del calcio inglese vestendo la maglia degli Hammers.

