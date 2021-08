Intervistato a Radio Kiss Kiss, l'ex presidente dell'Inter del Triplete Massimo Moratti ha detto la sua sulla posibile cessione del centravanti belga Romelu Lukaku. Nello svolgimento dell'intervista, il patron nerazzurro si è anche lasciato andare ad alcune dichiarazioni su uno dei giocatori che da sempre è stato in cima ai suoi taccuini e cha ha sempre sognato di poter portare a giocare in nerazzurro a San Siro: Lionel Messi.

Massimo Moratti - Inter - 2018 Credit Foto Imago

"Credo che la necessità di cassa faccia propendere per la cessione, ma dal punto di vista della squadra spero che possa rimanere comunque competitiva" - ha glissato su Lukaku - "Non conosco la situazione economica dell’Inter e quindi non posso esprimermi nel dettaglio. Purtroppo le cose nel calcio già le cose non andavano bene, poi il Covid ha acuito tutto. Tutto nasce dalla crisi mondiale con la pandemia che ha peggiorato la situazione generale, ci vuole una revisione di tutto il sistema".

Calciomercato 2020-2021 Messi, conferenza stampa d'addio domenica alle ore 12 3 ORE FA

Spazio poi al commento sul possibile trasferimento del numero dieci argentino Lionel Messi al Paris Saint Germain: "Ai miei tempi se si fosse presentata l’occasione avrei fatto di tutto per portarlo da noi" - spiega Moratti, che durante il suo periodo alla guida dell'Inter ha effettivamente acquistato fenomeni di tutti i tipi nei reparti offensivi nerazzurri, da Ronaldo Nazario, passando per Adriano, Crespo, Ibrahimovic, Eto'o ed il Principe argentino Diego Milito.

Duello PSG-Chelsea per Messi. Juve, arriva Pjanic

Calciomercato 2020-2021 Messi-PSG è tutto vero: il fratello dell'emiro: "Trattativa chiusa" 11 ORE FA