Rui Patricio si è presentato al mondo giallorosso nella sua prima conferenza stampa, rilasciata ai canali ufficiali del club. Arrivato dal Wolverhampton per 11 milioni e mezzo di euro, più bonus, contratto che lo legherà all'AS Roma fino al 2024 (si parla di 2 milioni di € più bonus a stagione). Fin da subito chiarissimo nelle motivazioni della scelta e nelle idee della stagione che sarà, Rui Patricio si è detto molto contento di poter lavorare per José Mourinho

Sono molto felice di essere qui. Ho l'opportunità di crescere, imparare e migliorare, ma anche di arrivare in un club per vincere titoli.

Sull'arrivo in maglia giallorossa

"Arrivo a Roma con la massima fiducia e allegria, per fare del mio meglio e aiutare la squadra. Quando ho saputo dell'interessamento della Roma sono rimasto molto contento ed ero entusiasta di venire qui perché desideravo davvero una nuova sfida. La chiamata della Roma è una grande opportunità per lottare per dei titoli ed essere parte di un grande club, perciò sono molto felice".

Sull'obiettivo principale

"Voglio continuare a lavorare come ho fatto finora, a migliorare per aiutare la squadra a lottare e a conquistare ciò che vuole, ossia titoli. Quindi il mio principale obiettivo è dare il massimo, allenarmi al massimo per crescere e imparare, perché solo così possiamo migliorare non solo nel calcio, ma anche nella vita".

Su José Mourinho

"Sono molto entusiasta di poter lavorare per mister Mourinho. Si tratta della prima volta che lavoro con lui, ma è indubbiamente uno dei migliori tecnici al mondo e per qualsiasi giocatore è un sogno poter lavorare e poter essere allenato da lui. È sicuramente un aspetto che mi ha affascinato quando ho scelto Roma, perché lavorare con Mourinho rappresenta un valore aggiunto".

Sul progetto giallorosso

"Anche Thiago Pinto mi ha illustrato il progetto e indubbiamente è molto affascinante poter arrivare in un club dove si lavora e si lotta per dei titoli. Senza dubbio è ciò che voglio, voglio lavorare per conquistare titoli perché comunque sapevo già che la Roma è un grandissimo club".

Sull'evoluzione del ruolo di portiere

"Col passare degli anni viviamo situazioni diverse, in relazione a come ci sentiamo durante le partite, al nostro stato di forma, ma anche a ciò che riusciamo a fare negli allenamenti. In passato avevo un modo diverso di approcciare le partite e di pensare, ma uno degli aspetti che mi ha fatto crescere molto è sicuramente rappresentato dai momenti meno belli, nella vita e nel calcio. Questi mi hanno dato l'esperienza che ho oggi, le strategie che adotto, il modo che ho di stare in campo. So che comunque in 1 o 2 anni, ma anche entro qualche mese, potrò imparare qualcosa di nuovo".

Sull'importanza dei tifosi

"Sono loro che ci danno motivazioni e noi giochiamo per i tifosi. Senza dubbio, poter tornare a giocare allo stadio in loro presenza è ciò che desideriamo di più. Spero che questo succeda già per l'inizio del campionato".

