Alejandro Gomez saluta l'Italia, il suo futuro è in Spagna. L'accordo ormai è stato raggiunto, manca solo l'ufficialità: il Papu vola al Siviglia per una cifra intorno ai 8 milioni di euro, 6 per il prestito con obbligo di riscatto, più 1-2 milioni di bonus. Al giocatore spetteranno 3 milioni a stagione fino al 2024.

Niente Inter, niente Cincinnati, niente Al Hilal, niente Hertha Berlino: Gomez già in passato aveva espresso simpatia nei confronti del Siviglia, e il lavoro degli ultimi giorni del ds Monchi ha dato i propri frutti. "Ci stiamo lavorando", aveva confessato ai microfoni di Sportitalia.

Perché il Siviglia

Della preferenza espressa in passato da Gomez abbiamo già detto, il Siviglia è una buona destinazione anche per l'Atalanta, che non voleva dare il giocatore in Italia. Per il Papu poi c'è anche la possibilità di continuare a giocare in Champions League, obiettivo di ogni calciatore a ogni latitudine.

59 gol in nerazzurro

Gomez saluta l'Atalanta in malo modo dunque: una bellissima storia quella tra il Papu e i colori nerazzurri, fatta di 59 gol in 252 partite, una fascia di capitano indossata con orgoglio per anni, un amore reciproco che dura dal 2014 e che si è spezzato bruscamente, a seguito degli screzi avuti dal giocatore con Gian Piero Gasperini negli ultimi mesi.

