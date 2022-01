Una giornata lunga, intensa, infinita. Per tutti, ma per Pierre-Emerick Aubameyang un po' di più. Alla fine, però, l'attaccante gabonese ha coronato il proprio sogno: lasciare l'Arsenal e andare a giocare al Barcellona, che dopo aver visto sfumare l'obiettivo numero uno per l'attacco, ovvero Alvaro Morata, si è fiondato su di lui. Centrando l'obiettivo, proprio come aveva fatto con Ferran Torres e Adama Traoré. Anche se col brivido.

L'accordo con l'Arsenal è arrivato in serata: secondo 'Sky Sports UK', si tratta di un'operazione a titolo definitivo e non più sulla base di un prestito, come si era inizialmente vociferato. Come riporta 'Sport', il Barça sta redigendo i contratti e preparando l'annuncio ufficiale. Solo il buon esito delle visite mediche separa ormai Aubameyang, che giusto per portarsi avanti si era catapultato in Catalogna già da questa mattina, dal Barcellona. Un matrimonio del quale si è iniziato a parlare concretamente qualche giorno fa, e che ha acquisito una consistenza sempre maggiore con il passare dei minuti e delle ore, prima della sospirata fumata bianca.

Sospirata, sì. Perché a un certo punto l'affare era considerato saltato un po' da tutti, 'The Athletic' in primis. Non tanto per le complicazioni del Barcellona nel tesserare un altro elemento offensivo avendo ancora Ousmane Dembélé in rosa, quanto per un mancato accordo tra i due club sulla spartizione dell'ingaggio di Aubameyang. L'Arsenal, in sostanza, non intendeva pagare un solo centesimo, lasciando l'intera incombenza al Barcellona. Un problema che non si pone più, come detto, se è vero che l'ipotesi del prestito si è tramutata nella (quasi) certezza dell'operazione a titolo definitivo.

