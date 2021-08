Il momento è arrivato, l'era è finita: Lionel Messi non giocherà con il Barcellona la prossima stagione.il club che lo ha cresciuto e che con il suo nome si è sempre legato. L'argentino, dopo la vittoria della Copa America, finirà dunque fuori dalla Spagna , con il PSG in pole position per acquistarlo e Chelsea e Manchester City vigili in secondo piano.