Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Secondo Sky Sport, il Bayer Leverkusen non intende indietreggiare col Chelsea per il talento offensivo classe 1999 Kai Havetrtz. I Blues offrono 80 milioni ma le "Aspirine", per privarsene, non vogliono scendere sotto i 100.

Play Icon WATCH Antonio Conte in scivolata in allenamento: che carica prima di Inter-Bayer! 00:00:50

Serie A Le 5 trattative che vi siete persi oggi (14/08) DA 2 ORE

Serie A Milan, ufficiale: preso il giovane centravanti svedese Roback, talento dell'Hammarby DA 7 ORE