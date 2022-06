Calcio

Calciomercato - Dalla Francia: "Neymar via dal PSG". Inter: Sanchez blocca Dybala

CALCIOMERCATO - Secondo RMC, Nasser Al-Khelaïfi avrebbe deciso di "tagliare" Neymar dal PSG per una squadra "meno viziata". La Juve ci pensa? In casa Inter, Alexis Sanchez punta i piedi e non vuole andarsene se non a fronte di una ricca liquidazione, rallentando quindi l'affare Dybala. Mattia Destro ufficiale all'Empoli. Galliani prepara il colpo Stefano Sensi al Monza. E su Mauro Icardi...

00:00:52, 41 minuti fa