L'ex Levante, Sporting Gijon e Real Madrid B David Barral ricomincia dalla Segunda B, la terza divisione spagnola, dopo essere diventato un nuovo calciatore del DUX Internacional. Fin qui tutto normale, all'apparenza, invece si tratta di un trasferimento a suo modo storico. Sì perché per la prima volta in assoluto una società professionistica ha utilizzato la criptovaluta per un tesseramento. Era successo per il football americano ora è successo anche nel calcio. Il nuovo sponsor del DUX Internacional è difatti "Criptan", azienda specializzata nell'acquisto e rivendita di bitcoin. Il calcio sta per entrare in una nuova era?