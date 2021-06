Emerson Palmieri è tra i nomi più caldi del mercato e le sue parole di oggi alla Rai lasciano presagire un possibile ritorno in Italia. "Questa stagione è stata difficile per me, sono rimasto fuori per molto tempo e non mi era mai capitato" ha dichiarato l'esterno di proprietà del Chelsea. "Tornare in Italia? Ci sta, farò delle scelte per giocare di più". Il Napoli sembra la squadra maggiormente interessata al calciatore, ma avrebbe proposto solo un prestito secco ai Blues in un'operazione simile a quella di Bakayoko.

La nazionale è una famiglia

Nazionale azzurra: "Stiamo sognando e vogliamo fare di tutto per vincere. Siamo un gruppo fantastico, una famiglia". aggiunge "era tra le favorite e ci ha fatto piacere vederla uscire". Interessante poi è stata la sua opinione sul calcio inglese: "In Premier ci sono tanti stranieri e il calcio è molto fisico, diverso rispetto agli altri campionati. Si giocano molte partite e questo può influire sulla nazionale". Il giocatore ex Roma ha descritto le sensazioni di questi giorni della Sull'eliminazione della Francia aggiungeInteressante poi è stata la sua opinione sul

