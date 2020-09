Miha Zajc torna in Italia. Il 26enne trequartista sloveno arriva in prestito dal Fenerbahce con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. Ad annunciare il buon esito della trattativa è stato con un tweet il club turco. Il club di Enrico Preziosi ha praticamente definito l'accordo per un altro colpo: Milan Badelj della Lazio. Il 31enne centrocampista croato è atteso domani a Genova per firmare un triennale col Genoa.