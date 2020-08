Carlos Alberto Yaque, procuratore dell'argentino, ha allontanato le voci su un possibile trasferimento del Toro: "Un suo trasferimento è più un argomento dei media che reale, è concentrato sull'Europa League".

Lautaro Martinez via dall'Inter? Non stando alle parole di Carlos Alberto Yaque, procuratore del Toro. Ai microfoni di La Figura de la Chanca, emittente radiofonica argentina, l'agente dell'attaccante ha allontanato le voci su un possibile addio dell'ex Racing, corteggiatissimo dal Barcellona: "Il trasferimento di Lautaro è gran parte un argomento dei media più che reale. Ha ancora tre anni di contratto e sta benissimo dov'è. Per fortuna ha fatto una stagione molto buona, ha ancora l'Europa League e spero possa arrivare fino in fondo con l'Inter. Un consiglio a Lautaro per il suo futuro? Non l'ho mai dato e non è nemmeno necessario".

Insomma, le parole del procuratore non lasciano spazio a interpretazioni. Il mercato può riservare sempre sorprese, ma Lautaro Martinez sembra concentrato solo ed esclusivamente sull'Inter (come dimostrano le sue ultime positive uscite). C'è un Europa League da provare a conquistare e una prossima stagione già alle porte. Da affrontare con addosso la maglia nerazzurra.

