Quella tra Romelu Lukaku e l'Inter è una storia destinata a durare più di una stagione. Vari tabloid inglesi rilanciano infatti l'accordo tra i nerazzurri e il Chelsea per la permanenza dell'attaccante a Milano anche il prossimo anno. Big Rom resterà grazie ad un prestito concordato alle stesse identiche cifre di quello attuale: 8 milioni di base fissa più altri 4 relativi ai bonus. Confermati anche gli 8 milioni netti di ingaggio. Il motivo del mancato annuncio dell'accordo è dovuto al divieto dei prestiti pluriennali, da qualche tempo bloccati dalla Fifa: tale regola ha spinto i club a suggellare un patto per trasformare la formula, scindendola in due prestiti annuali distinti. La cifra del riscatto di Lukaku verrà poi discussa direttamente nell'estate del 2024.

Lukaku saluta i tifosi e parte il coro "Chi non salta è rossonero"

