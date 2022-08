Andrea Pinamonti saluta definitivamente l'Inter. Dopo tanti anni in prestito in giro per la Serie A, ecco il prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni, che vedrà protagonista l'attaccante trentino in maglia neroverde. L'ad dei ceramisti Giovanni Carnevali, lo ha messo sotto contratto con un quadriennale a quasi 2,5 milioni a stagione.

In questa sessione estiva di calciomercato, Pinamonti aveva puntato i piedi con l'Inter, stanco dei continui prestiti. Allo stesso modo, con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez completamente padroni della scena offensiva nerazzurra, il club meneghino non è stato di nuovo in grado di garantirgli un ruolo da protagonista, nonostante l'ottima stagione dell'attaccante trentino con la maglia dell'Empoli, condita da 13 gol in campionato su 36 presenze. Ora, per Pinamonti, che vestirà la maglia numero 9, qualcosa di più del solito obiettivo salvezza. L'affare, di fatto, spinge ancora più vicino Giacomo Raspadori al Napoli.

