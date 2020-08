Secondo Sky Sport, Inter e Fiorentina estenderanno per un anno i prestiti di Cristiano Biraghi e di Dalbert: il primo - diventato un punto fermo dello scacchiere di Antonio Conte con 32 presenze complessive e 4 reti - rimarrà a Milano; il secondo - autore di una stagione ad intermittenza in maglia viola - a Firenze. La formazione di Iachini sulle tracce anche di Ken Sema dell'Udinese.

Secondo Sky Sport, Inter e Fiorentina estenderanno per un anno i prestiti di Cristiano Biraghi e di Dalbert: il primo - diventato un punto fermo dello scacchiere di Antonio Conte con 32 presenze complessive e 4 reti - rimarrà a Milano; il secondo - autore di una stagione ad intermittenza in Serie A in maglia viola - a Firenze. Accordo a un passo, si attende solamente l'ufficialità. Nonostante ciò, il club viola sarebbe alla ricerca di un altro rinforzo lungo l'out di sinistra. A questo proposito, infatti, si starebbe valutando l'opzione Ken Sema dell'Udinese. Lo svedese è stato uno degli elementi più positivi della formazione allenata dapprima da Igor Tudor e successivamente da Luca Gotti.

