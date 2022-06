Di Maria-Juventus, finalmente ci siamo. Dopo un lunghissimo, quasi estenuante tira e molla l'esterno argentino sta per raggiungere l'Italia: previsto in giornata lo scambio di documenti, mentre a giorni il Fideo firmerà il contratto annuale da 7 milioni di euro. Un colpo one shot voluto fortemente da tutto il mondo bianconero con un preciso obiettivo: tornare subito a vincere. Un'idea condivisa anche da tanti grandi del mondo del calcio che hanno avuto modo di confrontarsi direttamente con le qualità dell'attaccante.

Casillas promuove la Juve: "Di Maria grande colpo"

A promuovere a pieni voti il colpo Di Maria ci ha pensato Iker Casillas. Il leggendario ex portiere del Real Madrid, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha valutato nel dettaglio l'operazione: "Un ottimo giocatore, se la Juventus lo prende così da svincolato fa un bell’affare, non ho dubbi. Anche a 34 anni, per vari motivi. Primo: ormai l’età dei giocatori conta relativamente, le carriere si sono allungate tanto. Senza arrivare ai 44 anni del mio amico Gigi Buffon, oggi non mancano davvero gli esempi di calciatori over 30 che stanno benissimo e giocano a grande livello. Ad esempio Karim Benzema e Luka Modric, per rimanere in ambito Real Madrid. Secondo: Di Maria è uno molto attento e che si è sempre curato tanto a livello fisico. Terzo: non ha mai avuto infortuni gravi. È integro e mi sembra sia in ottima forma. Quarto: qui in Europa ha sempre giocato ad alto livello, in grandi squadre". Un arrivo motivato, con la strada spianata da un inaspettato alleato...

Di Maria-Barcellona, il retroscena: Laporta ha detto no a Xavi

Implicato nella trattativa Di Maria-Juventus è anche, seppur indirettamente, il Barcellona. I blaugrana fino a qualche settimana fa sembravano i più vicini ad arrivare all'argentino, espressamente richiesto dal tecnico Xavi come rinforzo per l'attacco. Poi la svolta, con Laporta che è entrato in gioco ed ha posto il veto sull'arrivo del Fideo: troppo alti i costi per un trentaquattrenne, anche se a parametro zero. Da lì l'allontanamento definitivo degli spagnoli a fronte di un progressivo riavvicinamento della Juve, che ha scelto alla fine di venire più incontro possibile all'argentino. Che si è fatto attendere, ma alla fine ha scelto l'Italia per un ultimo anno da protagonista prima di tornare a casa.

