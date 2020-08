A quanto pare il Pipita vuole "onorare" il contratto fino alla sua scadenza naturale e non essere ceduto, creando un esubero difficile da gestire. Messi e il Barcellona sembrano al capolinea, ma sono pochi i club che possono permetterselo.

Juventus, grana Higuain: il Pipita vuole restare

Per Tuttosport sta per scoppiare una grana in casa Juventus: Gonzalo Higuain si starebbe impuntando per non andare via, nonostante sappia perfettamente – da tempo – di non fare più parte del progetto bianconero. Il club vorrebbe cederlo per ragioni di esuberi e per poter acquistare un centravanti che si adatti meglio a giocare con Cristiano Ronaldo, lui invece vorrebbe restare sino alla scadenza naturale del suo contratto, al termine della prossima stagione.

La nostra opinione: a quanto pare in casa Higuain, anche a detta del padre, “non è vero che la Juventus non lo vuole più”. Eppure le cessioni in prestito a Milan e Chelsea e le numerose partenze dalla panchina di questa stagione parlano chiaro. E a guidare la squadra c’era pure Maurizio Sarri, mentore del Pipita... Con Pirlo al comando probabilmente l’argentino sarà ancora più messo ai margini, eppure a quanto pare ha deciso di puntare i piedi. Se è vero che non vuole andarsene, sarà una situazione delicata da risolvere per il club torinese.

Tutti pazzi per Messi, ma chi lo prenderà?

La Gazzetta dello Sport mette in evidenza la situazione di disagio che si è creata tra il Barcellona e Lionel Messi e fa il punto della situazione sui club che potrebbero convincere definitivamente la Pulce a lasciare il club che l’ha reso così grande: Inter, PSG, Manchester City. Per nessuno dei tre i soldi sarebbero un problema, ci sarebbe comunque il vincolo del fair play finanziario (che però il City stesso ha dimostrato essere poco vincolante e assolutamente aggirabile).

La nostra opinione: tutti e tre i club hanno dei punti di forza per far leva sul desiderio di Messi di andarsene. Il City permetterebbe all'argentino di ritrovare uno dei suoi mentori, Pep Guardiola; al PSG c'è Neymar, con cui ha già giocato e potrebbe far fare finalmente al club il salto di qualità che cerca da anni. E 'Inter? Beh, sarebbe il re assoluto delle scene e tornare a confrontarsi col suo più grande rivale da sempre: Cristiano Ronaldo. La prima mossa, comunque, spetterà al Barcellona, che di certo non sarà seduto a guardare il suo gioiellino che se ne va senza fare nulla.

Friedkin si presenta: Approccio sostenibile a lungo termine

E’ finalmente arrivato il closing: la Roma passa da James Pallotta a Dan Friedkin e il nuovo patron, tra i tanti discorsi fatti, si sbilancia con una promessa, come riporta il Corriere dello Sport:

La nostra visione condivisa per il club e la squadra è un approccio sostenibile e a lungo termine piuttosto che soluzioni rapide di dubbia durata.

La nostra opinione: leggendo tra le righe di questa dichiarazione, sembra proprio che la nuova dirigenza abbia intenzione di studiare un piano per gettare le basi per il futuro, valutando bene acquisti e investimenti per poter creare un gruppo che lavori insieme a lungo. Vedremo concretamente in che cosa si tradurrà questo proposito, ma è possibile che si parta dal rinnovo di qualche pedina importante.

