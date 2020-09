Roma: ipotesi Kokorin come vice-Dzeko

Nonostante il passaggio allo Spartak Mosca di appena un mese fa, l'attaccante russo ex Zenit San Pietroburgo e Sochi Aleksandr Kokorin potrebbe nuovamente cambiare maglia. Non si sono spente, infatti, le possibilità di un suo approdo immediato alla Roma come vice-Dzeko. La trattativa è in corso.

Calciomercato Atalanta, ora è ufficiale: sulla destra c'è Piccini 6 ORE FA

La nostra opinione: le "esuberanze" dell'attaccante russo sono note a tutte, dalle uscite in discoteca agli appuntamenti "garibaldini", passando per l'aggressione di un funzionario pubblico in un ristorante di Mosca, che gli è pure valso l'arresto. I valori tecnici, tuttavia, non si discutono: centravanti prolifico e in grado di seminare il panico nelle difese avversarie. Ma sarà l'uomo giusto per mister Fonseca? A nostro avviso, meglio cercare altrove...

Alexander Kokorin, Spartak Moscow Credit Foto From Official Website

Lazio: nel casting per la difesa c'è anche Kabak dello Schalke 04

Continuano le operazioni difensive per la Lazio, sempre impegnata con l'operazione Marash Kumbulla con l'Hellas Verona. Per quanto riguarda il pacchetto di retroguardia, spunta il nome del 20enne turco dello Schalke 04 Ozan Kabak, già obiettivo del Milan l'anno scorso. Lo riferisce Sportmediaset.

La nostra opinione: Simone Inzaghi vuole abbondanza e certezze nel pacchetto arretrato per affrontare una stagione che quest'anno prevede anche la Champions League. Non è escluso che possano arrivare entrambi i giocatori, che per tecnica ed età, possono davvero aprire un nuovo ciclo in casa biancoceleste.

Ozan Kabak vom FC Schalke 04 Credit Foto Getty Images

Doppia ufficialità in casa Verona: Ilic e riconferma di Dimarco

Doppia ufficialità, a stretto giro di posta, in casa Hellas Verona. Dal Manchester City arriva in prestito con diritto di riscatto, il centrocampista serbo classe 2001 Ivan Ilic, nell'ultima esperienza in prestito al NAC Breda nella Eredivisie olandese. Confermato invece con l'Inter il prestito - e con diritto di riscatto - del laterale Federico Dimarco.

La nostra opinione: una riconferma, una scommessa. Continua a procedere con questo iter, lo stesso che ha portato ad ottimi risultati nella passata stagione, per l'Hellas Verona. Che punta a riconfermarsi "nella pancia" della classifica di Serie A.

Czyborra al Genoa

Il laterale sinistro tedesco Lennart Czyborra è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Visite mediche in mattinata e firma in serata per il 21enne ex Heracles Almelo, recentemente accostato al Cagliari. La formula con l'Ataanta è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato sui 5,5 milioni di euro.

La nostra opinione: con l'Atalanta si è visto poco. Giusto che vada a dimostrare tutto il suo valore in un club che può permettergli di crescere fornendogli un posto da titolare.

Spezia: idea Saponara

Ipotesi Riccardo Saponara per la trequarti dello Spezia. Seecondo le pagine locali del Secolo XIX, la formazione neopromossa in Serie A si sarebbe messa in contatto con la Fiorentina (in cui Saponara è rientrato dopo il prestito al Lecce) per aprire ufficialmente una trattativa, che con ogni probabilità sarà con la formula del prestito.

La nostra opinione: tante promesse, mantenute solo in parte per Saponara, che ora deve puntare a iniziare e finire la stagione in un'unica società acquisendo continuità.

Deiola e Saponara esultano in Lecce-Atalanta Credit Foto Getty Images

Milan, prime parole di Tonali da rossonero: "Sono molto felice"

Calciomercato Juventus, Suarez si allontana? L’indizio social alimenta l’enigma 7 ORE FA