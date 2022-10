ritorno di Messi al Barcellona, la seconda bomba di mercato arriva direttamente dall’Argentina. "Il 1° luglio 2023 Messi sarà un giocatore del Barça", ha twittato Veronica Brunati, giornalista di Telemundo molto vicina all'entourage di Lionel. In patria sono dunque sicuri che, alla scadenza del suo contratto con il PSG, la Pulce farà ritorno nel club che lo ha cresciuto e fatto esplodere. Dopo le dichiarazioni di Xavi , che alla vigilia della sfida con l’Inter ha aperto le porte ad un eventuale, la seconda bomba di mercato arriva direttamente dall’Argentina., ha twittato Veronica Brunati, giornalista di Telemundo molto vicina all'entourage di Lionel. In patria sono dunque sicuri che, alla scadenza del suo contratto con il PSG, lafarà ritorno nel club che lo ha cresciuto e fatto esplodere.

Ad

Eduard Romeu, vicepresidente dei blaugrana, nei giorni scorsi ha dichiarato che mettere sotto contratto l'argentino a parametro zero sarebbe ora finanziariamente sostenibile, dopo gli importanti tagli al monte ingaggi operati nelle ultime due stagioni. In tutto ciò, però, non vanno trascurati i piani del Paris Saint Germain. Al-Khelaifi non sembra avere la minima intenzione di lasciarlo andar via con leggerezza, sebbene, come sempre in questi casi, la differenza la farà soprattutto la volontà del calciatore.

Champions League Szczesny: "Impatto Milik? Non mi ha stupito, fa gol e ha tanta qualità" UN' ORA FA

Messi: "Benzema merita il Pallone d'Oro, non ci sono dubbi"

Champions League Juve-Maccabi e la variabile Yom Kippur: avvantaggerà i bianconeri? UN' ORA FA