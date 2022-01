Gennaio è un mese cruciale per il calciomercato, in particolare per i giocatori il cui contratto è in scadenza a giugno. L'inizio dell'anno nuovo, infatti, libera i diretti interessati da qualsiasi tipo di obbligo nei confronti dei rispettivi club di appartenenza: sono quindi liberi di accordarsi - a parametro zero - con qualsiasi altra squadra. Cerchiamo di fare una panoramica dei casi più intricati e al tempo stesso più intriganti sia in Serie A che all'estero. Tra i futuri parametri zero i nomi da urlo non mancano di certo.

La Top 10 dei giocatori in scadenza in Serie A

i dieci giocatori in scadenza di contratto più rappresentativi della Serie A, in ordine di valutazione. Nel nostro campionato i tormentoni che animano ormai da mesi il mercato sono sostanzialmente legati a quattro nomi: Kessié , Dybala, Insigne e Brozovic. Andiamo in ordine. Il centrocampista ivoriano del Milan, che indossa la maglia rossonera dall'estate 2017, non sembra intenzionato ad accettare l'offerta del club e il suo addio a Milanello a giugno è al momento molto quotato. Discorso diverso, ma nemmeno troppo, per Dybala : la firma sul nuovo contratto, che era attesa entro Natale, è di nuovo slittata lasciando per strada qualche dubbio sul prolungamento del matrimonio della Joya con la Juventus. In casa Inter fumata bianca non impossibile per Brozovic , mentre sponda Napoli continua a tenere banco il caso Insigne : il capitano azzurro sembra sempre più lontano dalla Serie A, la tentazione Toronto è concreta e forte. Di seguito, in ordine di valutazione.

Giocatore e club Valore di mercato * Franck Kessié (Milan) 55 milioni Paulo Dybala (Juventus) 50 milioni Lorenzo Insigne (Napoli) 48 milioni Marcelo Brozovic (Inter) 40 milioni Andrea Belotti (Torino) 35 milioni Remo Freuler (Atalanta) 25 milioni Alessio Romagnoli (Milan) 20 milioni Luiz Felipe (Lazio) 18 milioni Juan Cuadrado (Juventus) 16 milioni Henrikh Mkhitaryan (Roma) 15 milioni

* fonte Transfermarkt

Lorenzo Insigne durante Sassuolo-Napoli - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

La Top 10 dei giocatori in scadenza all'estero

dieci giocatori in scadenza di contratto più rappresentativi dei campionati esteri, in ordine di valutazione. Da brividi anche i primi due nomi in cima alla lista dei giocatori in scadenza nei più importanti campionati esteri. Su tutti svetta Kylian Mbappé , la cui avventura a Parigi sembra ormai arrivata ai titoli di coda. La prossima estate potrebbe essere quella giusta per ufficializzare il tanto atteso matrimonio con il Real Madrid. Si muoverà anche Paul Pogba , ormai in procinto di lasciare il Manchester United con Mino Raiola pronto a sedersi al tavolo e ad ascoltare le offerte: non è un segreto che la Juventus sogni di riportare a Torino il centrocampista francese, il cui ingaggio tuttavia è proibitivo per i parametri e per le casse dei bianconeri. Molto chiacchierati, e in orbita Serie A, anche Christensen (difensore centrale del Chelsea, su di lui ha messo gli occhi il Milan) e Zakaria (centrocampista del Borussia Moenchengladbach, piace alla Roma e alla Juve). Di seguito i, in ordine di valutazione.

Giocatore e club Valore di mercato * Kylian Mbappé (PSG) 160 milioni Paul Pogba (Manchester United) 60 milioni Ousmane Dembelé (Barcellona) 50 milioni Antonio Rudiger (Chelsea) 35 milioni Niklas Sule (Bayern Monaco) 35 milioni Andreas Christensen (Chelsea) 35 milioni Jesus Corona (Porto) 30 milioni Matthias Ginter (Borussia Moenchengladbach) 27 milioni Denis Zakaria (Borussia Moenchengladbach) 27 milioni Alexandre Lacazette (Arsenal) 22 milioni

* fonte Transfermarkt

Denis Zakaria in azione con la maglia del Borussia Moenchengladbach - Bundesliga 2021-22 Credit Foto Getty Images

