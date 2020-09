Paolo Maldini e Ivan Gazidis finalmente in sintonia? Sembra che sia così nell'ultima intervista che hanno rilasciato a The Athletic , dove uno ha parlato del nuovo - necessario - stadio, l'altro del suo ruolo di direttore tecnico all'interno del Milan.

La cosa giusta è costruire uno stadio moderno, un nuovo simbolo per una città moderna e lungimirante, che abbracci il calcio. Le persone tra 10, 15 o 20 anni vorranno esperienze diverse da oggi o da 5, 10 anni fa. Cosa ci dice di Maldini? Nessuno è meglio di Paolo Maldini per convincere i giocatori a venire al Milan

Theo Hernandez, il bad boy per il Milan che ha stregato Maldini a Ibiza

Come giocatore ti alleni, giochi e vai a casa. Un lavoro duro, ma concentrato in un breve lasso di tempo. Un tempo, l’allenatore si presentava un’ora prima e se ne andava coi giocatori. Ora deve preparare tutto. Un direttore tecnico ha due ruoli. Lavora in ufficio e va a vedere l’allenamento. E il mercato è aperto tutto l’anno. Una volta, se volevi il miglior calciatore del mondo potevi ingaggiarlo senza problemi