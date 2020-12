Un messaggio chiaro, che non lascia molto spazio a interpretazioni: Neymar chiama Leo Messi , vuole più di qualunque altra cosa giocare di nuovo con lui già nella prossima stagione. A confessarlo è stata la stessa stella brasiliana ai microfoni di ESPN Argentina al termine della sfida vinta dal suo PSG sul campo del Manchester United . Scherza il numero 10 dei parigini, lanciando una vera e propria bomba di mercato e passando ora il pallone al PSG, pronto a muoversi per sfruttare il lascito dei malumori estivi per portare la Pulce argentina all'ombra della Tour Eiffel:

Per Neymar e Messi si tratterebbe di una terza reunion: i due, infatti, dopo la prima esperienza del Brasiliano al Barcellona nel 2013, si sono ritrovati nuovamente in blaugrana anche a partire del 2017, prima che Neymar decidesse di prendere una volta per tutte la strada di Parigi. Non è una sorpresa che i due siano legati da un forte legame di amicizia, ma d'altronde, tra fenomeni che parlano la stessa lingua - quella del calcio - è facile capirsi alla perfezione. Tanto che, con l'arrivo di Messi, Neymar rinuncerebbe al proprio posto in campo...