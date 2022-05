Antonio Rüdiger, col giocatore tedesco che ha firmato col Real Madrid. Ad inizio settimana, infatti, il classe '93 ha avuto il permesso per effettuare le visite mediche col club madrileno ed è arrivato così la firma che lo legherà al club spagnolo fino al 2026. Real Madrid che ha battuto la concorrenza di Bayern Monaco, Barcellona e Juventus. L'operazione verrà ufficializzata non appena finirà la stagione, il giorno dopo la finalissima di Champions che vedrà opposte proprio il Si è chiusa la telenovela, col giocatore tedesco che ha firmato col. Ad inizio settimana, infatti, il classe '93 ha avuto il permesso per effettuare le visite mediche col club madrileno ed è arrivato così la firma che lo legherà al club spagnolo. Real Madrid che ha battuto la concorrenza di Bayern Monaco, Barcellona e. L'operazione verrà ufficializzata non appena finirà la stagione, il giorno dopo la finalissima di Champions che vedrà opposte proprio il Real di Carlo Ancelotti e il Liverpool

I dettagli dell'operazione

Rüdiger arriva al Real Madrid a parametro zero, dopo non aver trovato l'accordo per il rinnovo col Chelsea. L'ex difensore della Roma ha firmato un contratto fino al 2026, con ingaggio da 6,8 milioni netti a stagione bonus esclusi. Alla firma, inoltre, un 'premio' da 35 milioni netti per aver scelto il Real piuttosto che altri club che lo seguivano.

Un'operazione alla Alaba

È la seconda operazione consecutiva a parametro zero per il Real Madrid per un difensore. L'anno scorso il club spagnolo fece lo stesso con David Alaba, con il giocatore austriaco che non aveva trovato l'accordo per il rinnovo col Bayern Monaco. Alaba è stato uno dei giocatori cardine per la squadra di Ancelotti, con il classe '92 che non ha fatto rimpiangere la partenza di Sergio Ramos. Rüdiger avrà la stessa riuscita?

