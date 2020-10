Nelle ultime ore si è intensificato il fronte Juventus-Maurizio Sarri . In ballo però non c'è un clamoroso ritorno, ma la volontà di ambo le parti di risolvere il contratto del tecnico e raggiungere un'intesa soddisfacente per tutti .

L'ex allenatore di Napoli e Chelsea non ne fa una questione di soldi. L'interesse è quello di liberarsi il prima possibile per poter ripartire con un progetto pluriennale che creda nelle sue idee, preferibilmente in Italia. Per la Juventus invece, dopo aver archiviato la questione Allegri (scadeva il 30 giugno), la possibilità di chiudere anche l'esborso economico verso Sarri.