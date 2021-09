Per Empoli Miha Zajc è sempre stato una fuoriserie. La metafora automobilistica non è un caso dopo quello che è avvenuto in Turchia. Il talento sloveno è stato ceduto al Fenerbahce nell’ultimo giorno di mercato invernale del 2019 per la cifra di 3,9 milioni di euro. Di questo trasferimento, però, a distanza di un anno è emerso un retroscena davvero incredibile: il club turco nel settembre del 2020 ha ottemperato all’ultima rata per completare l’acquisto del calciatore. Tutto normale se non fosse che invece di pagare l’ultima tranche ai toscani ha erroneamente versato l’importo di 830.929,50 euro sul conto di una concessionaria di automobili di Doetinchem, nei Paesi Bassi.

L’Empoli nell’ottobre 2020 aveva fatto presente al Fener il ritardo di pagamento e allora è venuto fuori l’errore. Il rivenditore di veicoli olandese però si sarebbe rifiutato di restituire l’importo e la vicenda è finita in tribunale, come rivela lo stesso club turco.

“Il 4 agosto 2021, il tribunale distrettuale di Gelderland a Zupthen, nei Paesi Bassi, ha ordinato a detta società di rimborsare il nostro Club” scrive il Fener. “È stato avviato il processo di rimborso e in questa direzione sono state realizzate tutte le sanzioni legali nei confronti della società interessata a favore del nostro club”.

L’episodio sembra essersi risolto per il meglio, dopo aver rischiato un incidente diplomatico tra Olanda e Turchia.

